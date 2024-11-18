https://ria.ru/20241118/svo-1984374237.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.11.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:09

2024-11-18T13:09

2024-11-18T13:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7d584511047292beeaef62e5ceb2369f.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html

россия

украина

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область