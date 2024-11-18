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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 18.11.2024 (обновлено: 13:12 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/svo-1984374237.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 18.11.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:09
2024-11-18T13:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20241118/vsu-1984319411.html
россия
украина
волчанск
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вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

МО: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВолчанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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