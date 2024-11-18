https://ria.ru/20241118/svo-1984349866.html

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске - РИА Новости, 18.11.2024

Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске

Фиксируется продвижение российских войск в городской застройке Дзержинска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:10

2024-11-18T11:10

2024-11-18T11:10

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фиксируется продвижение российских войск в городской застройке Дзержинска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В Курахово непосредственно идут боевые действия. Мы видим также, открывается простор на красноармейском направлении после освобождения Ленинского, это западнее Селидово. Также мы видим непосредственно продвижение в городской застройке самого города Дзержинска", - сказал Пушилин. Он добавил, что на всей линии фронта за прошедшую неделю фиксируются очень серьезные продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

курахово

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донецкая народная республика, курахово, селидово, денис пушилин, безопасность, торецк