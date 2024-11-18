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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/svo-1984349866.html
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске - РИА Новости, 18.11.2024
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске
Фиксируется продвижение российских войск в городской застройке Дзержинска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:10
2024-11-18T11:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
селидово
денис пушилин
безопасность
торецк
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фиксируется продвижение российских войск в городской застройке Дзержинска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "В Курахово непосредственно идут боевые действия. Мы видим также, открывается простор на красноармейском направлении после освобождения Ленинского, это западнее Селидово. Также мы видим непосредственно продвижение в городской застройке самого города Дзержинска", - сказал Пушилин. Он добавил, что на всей линии фронта за прошедшую неделю фиксируются очень серьезные продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.
https://ria.ru/20241113/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
курахово
селидово
торецк
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донецкая народная республика, курахово, селидово, денис пушилин, безопасность, торецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Селидово, Денис Пушилин, Безопасность, Торецк
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Дзержинске

Пушилин: российские войска продвигаются в городской застройке Дзержинска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Фиксируется продвижение российских войск в городской застройке Дзержинска в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"В Курахово непосредственно идут боевые действия. Мы видим также, открывается простор на красноармейском направлении после освобождения Ленинского, это западнее Селидово. Также мы видим непосредственно продвижение в городской застройке самого города Дзержинска", - сказал Пушилин.
Он добавил, что на всей линии фронта за прошедшую неделю фиксируются очень серьезные продвижения подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоСелидовоДенис ПушилинБезопасностьТорецк
 
 
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