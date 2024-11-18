Рейтинг@Mail.ru
Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:57 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/suvorov-1984320628.html
Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ
Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 18.11.2024
Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ
Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), у его могилы часто можно увидеть... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:57
2024-11-18T07:57
религия
александр суворов (полководец)
александр тимофеев
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156151/23/1561512348_0:276:2048:1428_1920x0_80_0_0_edc21bd330194aaa316f23b141ef52ab.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), у его могилы часто можно увидеть участвующих в СВО бойцов, а народное почитание полководца безгранично, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ), протоиерей Александр Тимофеев. В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. В мае 2024 года председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев) рассказал РИА Новости, что комиссия продолжает изучать документы по вопросу возможной канонизации Суворова. "Если посмотреть на Александра Васильевича Суворова – я читал, изучал факты его биографии, – мне кажется, что он вполне достоин этого, тем более что общенародное почитание его совершенно очевидно есть. Недавно я был в Александро-Невской лавре, я захожу туда всегда, в частности, в Благовещенский храм внизу, где Суворов погребён среди многих выдающихся полководцев. На его могиле около креста простейшая надпись: "Здесь лежит Суворов", - больше ничего. И всегда лежат цветы, всегда горят лампады, к нему постоянно ходят матери – я просто их вижу, встречаю там солдат, которые сейчас воюют на фронте. То есть просят о помощи, и народное почитание очевидно – здесь у меня, честно говоря, никаких сомнений нет. Я за его канонизацию", – сказал агентству протоиерей. Канонизированный ранее адмирал Федор Ушаков – это герой "совершенно одного духа, одних нравственных правил, одних принципов" с Суворовым, считает Тимофеев.
https://ria.ru/20240926/shveytsariya-1974869953.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156151/23/1561512348_0:7:2048:1543_1920x0_80_0_0_5c5f7285f3aedc1aa7052520c5ceb13a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр суворов (полководец), александр тимофеев, русская православная церковь
Религия, Александр Суворов (полководец), Александр Тимофеев, Русская православная церковь
Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ

Протоирей Тимофеев: народное почитание Александра Суворова безгранично

© РИА Новости / Владимир Вдовин | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Портрет полководца Александра Суворова", неизвестный художник
Репродукция картины Портрет полководца Александра Суворова, неизвестный художник - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Владимир Вдовин
Перейти в медиабанк
Репродукция картины "Портрет полководца Александра Суворова", неизвестный художник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), у его могилы часто можно увидеть участвующих в СВО бойцов, а народное почитание полководца безгранично, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ), протоиерей Александр Тимофеев.
В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. В мае 2024 года председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев) рассказал РИА Новости, что комиссия продолжает изучать документы по вопросу возможной канонизации Суворова.
"Если посмотреть на Александра Васильевича Суворова – я читал, изучал факты его биографии, – мне кажется, что он вполне достоин этого, тем более что общенародное почитание его совершенно очевидно есть. Недавно я был в Александро-Невской лавре, я захожу туда всегда, в частности, в Благовещенский храм внизу, где Суворов погребён среди многих выдающихся полководцев. На его могиле около креста простейшая надпись: "Здесь лежит Суворов", - больше ничего. И всегда лежат цветы, всегда горят лампады, к нему постоянно ходят матери – я просто их вижу, встречаю там солдат, которые сейчас воюют на фронте. То есть просят о помощи, и народное почитание очевидно – здесь у меня, честно говоря, никаких сомнений нет. Я за его канонизацию", – сказал агентству протоиерей.
Канонизированный ранее адмирал Федор Ушаков – это герой "совершенно одного духа, одних нравственных правил, одних принципов" с Суворовым, считает Тимофеев.
Памятник русскому полководцу Александру Суворову - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В Швейцарии попытались помешать празднованию 225-летия похода Суворова
26 сентября, 15:06
 
РелигияАлександр Суворов (полководец)Александр ТимофеевРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала