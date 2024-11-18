https://ria.ru/20241118/suvorov-1984320628.html

Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ

Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ - РИА Новости, 18.11.2024

Полководец Суворов достоин канонизации, заявили в РПЦ

Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), у его могилы часто можно увидеть... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:57

2024-11-18T07:57

2024-11-18T07:57

религия

александр суворов (полководец)

александр тимофеев

русская православная церковь

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Полководец Александр Суворов заслуживает того, чтобы быть прославленным в лике святых Русской православной церковью (РПЦ), у его могилы часто можно увидеть участвующих в СВО бойцов, а народное почитание полководца безгранично, сказал РИА Новости заведующий отделением апологетики, доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ), протоиерей Александр Тимофеев. В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и постановил передать этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пояснял, что канонизация – прерогатива Архиерейского собора, и ей предшествует большой подготовительный процесс. В мае 2024 года председатель синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев) рассказал РИА Новости, что комиссия продолжает изучать документы по вопросу возможной канонизации Суворова. "Если посмотреть на Александра Васильевича Суворова – я читал, изучал факты его биографии, – мне кажется, что он вполне достоин этого, тем более что общенародное почитание его совершенно очевидно есть. Недавно я был в Александро-Невской лавре, я захожу туда всегда, в частности, в Благовещенский храм внизу, где Суворов погребён среди многих выдающихся полководцев. На его могиле около креста простейшая надпись: "Здесь лежит Суворов", - больше ничего. И всегда лежат цветы, всегда горят лампады, к нему постоянно ходят матери – я просто их вижу, встречаю там солдат, которые сейчас воюют на фронте. То есть просят о помощи, и народное почитание очевидно – здесь у меня, честно говоря, никаких сомнений нет. Я за его канонизацию", – сказал агентству протоиерей. Канонизированный ранее адмирал Федор Ушаков – это герой "совершенно одного духа, одних нравственных правил, одних принципов" с Суворовым, считает Тимофеев.

https://ria.ru/20240926/shveytsariya-1974869953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр суворов (полководец), александр тимофеев, русская православная церковь