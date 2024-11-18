На Украине сообщили об ударе по инфраструктуре в Сумской области
Администрация Сумской области заявила об ударе по объекту инфраструктуры
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Критическая инфраструктура подверглась обстрелу в Сумской области на севере Украины, сообщает областная военная администрация.
Ранее телеканал ТСН сообщил о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
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"Ракетный удар (вероятно, баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы", - говорится в Telegram-канале администрации.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Отмечается лишь, что в городе пропал свет, на месте работают все спецслужбы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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