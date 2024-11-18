https://ria.ru/20241118/sumy-1984304756.html

На Украине сообщили об ударе по инфраструктуре в Сумской области

На Украине сообщили об ударе по инфраструктуре в Сумской области - РИА Новости, 18.11.2024

На Украине сообщили об ударе по инфраструктуре в Сумской области

Критическая инфраструктура подверглась обстрелу в Сумской области на севере Украины, сообщает областная военная администрация. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:06

2024-11-18T02:06

2024-11-18T02:09

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Критическая инфраструктура подверглась обстрелу в Сумской области на севере Украины, сообщает областная военная администрация. Ранее телеканал ТСН сообщил о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. "Ракетный удар (вероятно, баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы", - говорится в Telegram-канале администрации. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Отмечается лишь, что в городе пропал свет, на месте работают все спецслужбы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241117/ukraina-1984244353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сумская область