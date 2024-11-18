Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:46
2024-11-18T15:46
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными... Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 и 3 года соответственно", - сказали в суде. Отбывать наказание оба будут в колонии-поселении. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО

Суд в Москве приговорил к 2,5 и 3 годам мужчин, осквернивших мемориал бойцам СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными... Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 и 3 года соответственно", - сказали в суде.
Отбывать наказание оба будут в колонии-поселении. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ.
Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Новосибирской области осквернили могилы участников СВО
28 октября, 11:44
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала