https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html

В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО

В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2024

В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО

Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:46

2024-11-18T15:46

2024-11-18T15:46

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными... Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 и 3 года соответственно", - сказали в суде. Отбывать наказание оба будут в колонии-поселении. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.

https://ria.ru/20241028/svo-1980467787.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия