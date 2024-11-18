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В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО - РИА Новости, 18.11.2024
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО
Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:46
2024-11-18T15:46
2024-11-18T15:46
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 и 3 годам колонии-поселения двух мужчин, которые осквернили мемориал участникам СВО в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Тверского районного суда города Москвы Голиков Даниил Валерьевич, Козловский Андрей Владимирович признаны виновными... Суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 и 3 года соответственно", - сказали в суде. Отбывать наказание оба будут в колонии-поселении. Вменили им п. "а" ч. 2 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов) и ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. Как было установлено в ходе судебных разбирательств, в марте фигуранты осквернили стихийный мемориал участникам СВО в центре Москвы.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве осудили двух мужчин, осквернивших мемориал участникам СВО
Суд в Москве приговорил к 2,5 и 3 годам мужчин, осквернивших мемориал бойцам СВО