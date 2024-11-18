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ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:21 18.11.2024 (обновлено: 00:24 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/stskk-1984299454.html
ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.11.2024
ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:21
2024-11-18T00:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. В представительстве добавили, что повреждены два дома и два объекта гражданской инфраструктуры. Отмечается, что всего был выпущен 21 боеприпас. По данным представительства, в результате обстрелов пострадал один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984287128.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 21 боеприпас по территории ДНР

© Фото : Приходько РИКСуббоеприпас типа "колокольчик" в Горловке
Суббоеприпас типа колокольчик в Горловке - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Приходько РИК
Суббоеприпас типа "колокольчик" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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В представительстве добавили, что повреждены два дома и два объекта гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что всего был выпущен 21 боеприпас.
По данным представительства, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.
В предыдущие сутки было зафиксировано 10 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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