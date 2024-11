CNN: в США ожидают, что Украина будет использовать ATACMS в Курской области

https://ria.ru/20241118/ssha-1984433135.html

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Американская администрация ожидает, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты ATACMS "преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области", передает в понедельник CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Собеседник телеканала отметил, что само решение о предоставлении Украине этих ракет, произведённых в США, остаётся без подробных комментариев со стороны Вашингтона, однако именно Курская область, на которую напали ВСУ, станет первоочередной целью их применения.По утверждению Института изучения войны, который связывают с семьей Виктории Нуланд, бывшей замгоссекретаря США, известной своей жёсткой позицией в отношении России, в зоне досягаемости ракет ATACMS находятся около 250 российских военных объектов, включая 17 авиабаз. Данные института приводит телеканал.Этот шаг администрации президента США Джо Байдена может значительно повлиять на динамику конфликта, отметили опрошенные CNN эксперты.Институт изучения войны (Institute for the Study of War) возглавляет Кимберли Каган. Она является супругой Фредерика Кагана, брата Роберта Кагана, который, в свою очередь, является мужем Виктории Нуланд — бывшего заместителя госсекретаря США, известной своей жёсткой позицией в отношении России.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

