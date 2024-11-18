https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984374471.html

Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2024

Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:10

2024-11-18T13:10

2024-11-18T14:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка ДНР, отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)