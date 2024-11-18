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Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2024
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13:10 18.11.2024 (обновлено: 14:06 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984374471.html
Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки
Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 18.11.2024
Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:10
2024-11-18T14:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка ДНР, отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Центр" отразили 11 контратак ВСУ за сутки

МО: ВСУ потеряли более 500 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка ДНР, отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки "Рапира", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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