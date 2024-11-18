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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:16
2024-11-18T16:16
2024-11-18T16:16
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 ноября 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отразили 17 контратак на Авдеевском, Купянском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 135 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, склады и места подготовки операторов беспилотников, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 106 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении 420 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотника, 586 зенитных ракетных комплексов, 1490 реактивных систем залпового огня, 19 369 танков и других бронемашин, 18 125 орудий полевой артиллерии и 28 492 единицы автомобильной техники.
украина
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
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спецоперация, украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 18 ноября 2024 года
За прошедшие сутки российские подразделения отразили 17 контратак на Авдеевском, Купянском, Донецком и Южнодонецком направлениях. Поражены 135 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, склады и места подготовки операторов беспилотников, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Средства ПВО сбили 106 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении 420 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотника, 586 зенитных ракетных комплексов, 1490 реактивных систем залпового огня, 19 369 танков и других бронемашин, 18 125 орудий полевой артиллерии и 28 492 единицы автомобильной техники.