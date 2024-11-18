https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html

Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт

Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт - РИА Новости, 18.11.2024

Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт

"Ждать трансплантацию костного мозга лучше на фронте", — говорит 40-летний участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО Эльгар Бабаев. Два года... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

2024-11-18T08:00

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ждать трансплантацию костного мозга лучше на фронте", — говорит 40-летний участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО Эльгар Бабаев. Два года назад у него обнаружили рак крови, присвоили пожизненную инвалидность. Однако с диагнозом он не смирился и решил вернуться в зону спецоперации. О том, с чем ему приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.Интервью под капельницейПочти каждый день Эльгар проходит одни и те же процедуры: капельницы, уколы, прием препаратов. Это уже третий по счету курс химиотерапии, назначенный после очередного рецидива болезни."Лейкоз диагностировали в конце мая 2022-го, — вспоминает Бабаев. — За месяц до этого после тяжелого боя сослуживцы обратили внимание на бледный цвет моего лица, да и общее состояние было неважное. Сначала списал все на стресс и нервное напряжение, но время шло, а лучше не становилось".К тому времени Эльгар с позывным Беда командовал разведвзводом в добровольческом подразделении Луганской Народной Республики "Рысь". Бойцы вели ожесточенные бои в Харьковской области под Изюмом, из-за сложного рельефа прозвав то место "Шервудским лесом".Командование и сослуживцы настояли на том, чтобы Эльгар на несколько дней съездил в Луганск и прошел обследование. Сразу две клиники — частная и государственная — поставили неутешительный диагноз: рак крови."Врачи отвели мне чуть больше пяти дней и рекомендовали срочно приступить к лечению, — продолжает Эльгвар. — Чтобы преодолеть недуг, я решил сменить позывной с Беды на Победу и отправился в Москву, в военный госпиталь имени Бурденко. Но не доехал — потерял сознание прямо в метро".Скорая отвезла бойца сначала в 13-ю больницу, а оттуда в реанимацию клиники Баумана. Лишь когда Бабаев пришел в себя, его переправили в Бурденко.Второй контрактВрачи объяснили: причина болезни, скорее всего, стресс. Назначили курс химиотерапии. До конца лета Бабаев оставался в госпитале и при выписке получил вторую группу инвалидности.А уже осенью поехал на фронт. Хотел пойти служить в одну из кадровых частей Минобороны, но из-за инвалидности ему отказали. В итоге вернулся в родную "Рысь", где был на хорошем счету, и вскоре дослужился до командира роты. Помогли не только навыки, полученные во время первого контракта, но и прежний боевой опыт.Бабаев родом из Дербента. Служил в МВД, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После этого уехал на Дальний Восток, где продолжил службу во внутренних войсках, на тот момент относящихся к МВД (сейчас — Росгвардия).Во время второго полугодового контракта Победа участвовал во многих сложных операциях: воевал под Угледаром, Кременной, Соледаром. Бабаев столкнулся с проблемой — доставлять лекарства в зону боевых действий непросто, а ему регулярно надо принимать "Иматиниб". Помогали волонтеры, которые привозили препарат на свой страх и риск чуть ли не на передовую.К концу контракта, весной 2023-го, врачи сообщили Эльгару, что ему необходима пересадка костного мозга. "Для это нужно было подготовить организм, и вместо "Иматиниба" мне выписали "Дазатиниб", который стоит от 70 до 120 тысяч, — объясняет боец. — На лечение пришлось собирать буквально с миру по нитке. Где-то помогли сослуживцы, где-то волонтеры и просто неравнодушные люди".Оператор БПЛАВ этом году нашли донора, но у Бабаева случился уже третий рецидив. Чтобы блокировать мутирование клеток и подготовить организм к операции, ему выписали "Венетоклакс" и "Нилотиниб". Один стоит около 500 тысяч рублей, второй — в районе двухсот."Первый в больнице выдают, а второго препарата там нет, — объясняет Победа. — Чтобы закупить его для меня, нужно было делать запрос еще в сентябре, а теперь только в следующем году. Но мне повезло: женщина, которая лечилась в Бурденко, вышла в ремиссию или вылечилась, после чего отдала мне несколько банок. А так приходится за свои деньги покупать".В ожидании трансплантации Эльгар решил вернуться в зону СВО. Вновь подал заявку в Минобороны. Но, по его словам, там заключать контракт опять отказались — весной врачи присвоили бойцу пожизненную первую группу инвалидности."Зато меня пригласили в добровольческое подразделение, где служит много друзей из "Рыси", — говорит Победа. — Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА. Опыт управления уже есть. В современных реалиях это, разумеется, не гарантирует никакой безопасности, но все же ты находишься чуть дальше от передовой".Эльгар смотрит на свою ситуацию философски. Если уж суждено умереть, то лучше в зоне боевых действий, а не на больничной койке, считает он. Хочет, чтобы двое сыновей запомнили отца воином, а не инвалидом.Помочь бойцу победить болезнь можно переводом по реквизитам: 2202 2083 3297 7850, карта МИР. Получатель: Эльгар Илахеддинович Б.

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изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

луганская народная республика, харьковская область, изюм (город), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)