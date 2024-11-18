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Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт - РИА Новости, 18.11.2024
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08:00 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html
Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт
Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт - РИА Новости, 18.11.2024
Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт
"Ждать трансплантацию костного мозга лучше на фронте", — говорит 40-летний участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО Эльгар Бабаев. Два года... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:00
2024-11-18T08:00
надежные люди
луганская народная республика
харьковская область
изюм (город)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ждать трансплантацию костного мозга лучше на фронте", — говорит 40-летний участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО Эльгар Бабаев. Два года назад у него обнаружили рак крови, присвоили пожизненную инвалидность. Однако с диагнозом он не смирился и решил вернуться в зону спецоперации. О том, с чем ему приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.Интервью под капельницейПочти каждый день Эльгар проходит одни и те же процедуры: капельницы, уколы, прием препаратов. Это уже третий по счету курс химиотерапии, назначенный после очередного рецидива болезни."Лейкоз диагностировали в конце мая 2022-го, — вспоминает Бабаев. — За месяц до этого после тяжелого боя сослуживцы обратили внимание на бледный цвет моего лица, да и общее состояние было неважное. Сначала списал все на стресс и нервное напряжение, но время шло, а лучше не становилось".К тому времени Эльгар с позывным Беда командовал разведвзводом в добровольческом подразделении Луганской Народной Республики "Рысь". Бойцы вели ожесточенные бои в Харьковской области под Изюмом, из-за сложного рельефа прозвав то место "Шервудским лесом".Командование и сослуживцы настояли на том, чтобы Эльгар на несколько дней съездил в Луганск и прошел обследование. Сразу две клиники — частная и государственная — поставили неутешительный диагноз: рак крови."Врачи отвели мне чуть больше пяти дней и рекомендовали срочно приступить к лечению, — продолжает Эльгвар. — Чтобы преодолеть недуг, я решил сменить позывной с Беды на Победу и отправился в Москву, в военный госпиталь имени Бурденко. Но не доехал — потерял сознание прямо в метро".Скорая отвезла бойца сначала в 13-ю больницу, а оттуда в реанимацию клиники Баумана. Лишь когда Бабаев пришел в себя, его переправили в Бурденко.Второй контрактВрачи объяснили: причина болезни, скорее всего, стресс. Назначили курс химиотерапии. До конца лета Бабаев оставался в госпитале и при выписке получил вторую группу инвалидности.А уже осенью поехал на фронт. Хотел пойти служить в одну из кадровых частей Минобороны, но из-за инвалидности ему отказали. В итоге вернулся в родную "Рысь", где был на хорошем счету, и вскоре дослужился до командира роты. Помогли не только навыки, полученные во время первого контракта, но и прежний боевой опыт.Бабаев родом из Дербента. Служил в МВД, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После этого уехал на Дальний Восток, где продолжил службу во внутренних войсках, на тот момент относящихся к МВД (сейчас — Росгвардия).Во время второго полугодового контракта Победа участвовал во многих сложных операциях: воевал под Угледаром, Кременной, Соледаром. Бабаев столкнулся с проблемой — доставлять лекарства в зону боевых действий непросто, а ему регулярно надо принимать "Иматиниб". Помогали волонтеры, которые привозили препарат на свой страх и риск чуть ли не на передовую.К концу контракта, весной 2023-го, врачи сообщили Эльгару, что ему необходима пересадка костного мозга. "Для это нужно было подготовить организм, и вместо "Иматиниба" мне выписали "Дазатиниб", который стоит от 70 до 120 тысяч, — объясняет боец. — На лечение пришлось собирать буквально с миру по нитке. Где-то помогли сослуживцы, где-то волонтеры и просто неравнодушные люди".Оператор БПЛАВ этом году нашли донора, но у Бабаева случился уже третий рецидив. Чтобы блокировать мутирование клеток и подготовить организм к операции, ему выписали "Венетоклакс" и "Нилотиниб". Один стоит около 500 тысяч рублей, второй — в районе двухсот."Первый в больнице выдают, а второго препарата там нет, — объясняет Победа. — Чтобы закупить его для меня, нужно было делать запрос еще в сентябре, а теперь только в следующем году. Но мне повезло: женщина, которая лечилась в Бурденко, вышла в ремиссию или вылечилась, после чего отдала мне несколько банок. А так приходится за свои деньги покупать".В ожидании трансплантации Эльгар решил вернуться в зону СВО. Вновь подал заявку в Минобороны. Но, по его словам, там заключать контракт опять отказались — весной врачи присвоили бойцу пожизненную первую группу инвалидности."Зато меня пригласили в добровольческое подразделение, где служит много друзей из "Рыси", — говорит Победа. — Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА. Опыт управления уже есть. В современных реалиях это, разумеется, не гарантирует никакой безопасности, но все же ты находишься чуть дальше от передовой".Эльгар смотрит на свою ситуацию философски. Если уж суждено умереть, то лучше в зоне боевых действий, а не на больничной койке, считает он. Хочет, чтобы двое сыновей запомнили отца воином, а не инвалидом.Помочь бойцу победить болезнь можно переводом по реквизитам: 2202 2083 3297 7850, карта МИР. Получатель: Эльгар Илахеддинович Б.
луганская народная республика
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, харьковская область, изюм (город), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Изюм (город), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Почему боец со страшным диагнозом возвращается на фронт

Участник СВО с раком крови вернется в зону боевых действий

© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымЭлтгар отслужил два контракта по полгода
Элтгар отслужил два контракта по полгода - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ждать трансплантацию костного мозга лучше на фронте", — говорит 40-летний участник боевых действий на Северном Кавказе и ветеран СВО Эльгар Бабаев. Два года назад у него обнаружили рак крови, присвоили пожизненную инвалидность. Однако с диагнозом он не смирился и решил вернуться в зону спецоперации. О том, с чем ему приходится сталкиваться, — в материале РИА Новости.

Интервью под капельницей

Почти каждый день Эльгар проходит одни и те же процедуры: капельницы, уколы, прием препаратов. Это уже третий по счету курс химиотерапии, назначенный после очередного рецидива болезни.
"Лейкоз диагностировали в конце мая 2022-го, — вспоминает Бабаев. — За месяц до этого после тяжелого боя сослуживцы обратили внимание на бледный цвет моего лица, да и общее состояние было неважное. Сначала списал все на стресс и нервное напряжение, но время шло, а лучше не становилось".
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЭльдар провел в зоне СВО больше года
Эльдар провел в зоне СВО больше года - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Виктор Званцев
Эльдар провел в зоне СВО больше года
К тому времени Эльгар с позывным Беда командовал разведвзводом в добровольческом подразделении Луганской Народной Республики "Рысь". Бойцы вели ожесточенные бои в Харьковской области под Изюмом, из-за сложного рельефа прозвав то место "Шервудским лесом".
Командование и сослуживцы настояли на том, чтобы Эльгар на несколько дней съездил в Луганск и прошел обследование. Сразу две клиники — частная и государственная — поставили неутешительный диагноз: рак крови.
"Врачи отвели мне чуть больше пяти дней и рекомендовали срочно приступить к лечению, — продолжает Эльгвар. — Чтобы преодолеть недуг, я решил сменить позывной с Беды на Победу и отправился в Москву, в военный госпиталь имени Бурденко. Но не доехал — потерял сознание прямо в метро".
Скорая отвезла бойца сначала в 13-ю больницу, а оттуда в реанимацию клиники Баумана. Лишь когда Бабаев пришел в себя, его переправили в Бурденко.
© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымЭльгар сейчас проходит курс лечения
Эльгар сейчас проходит курс лечения - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
Эльгар сейчас проходит курс лечения

Второй контракт

Врачи объяснили: причина болезни, скорее всего, стресс. Назначили курс химиотерапии. До конца лета Бабаев оставался в госпитале и при выписке получил вторую группу инвалидности.
А уже осенью поехал на фронт. Хотел пойти служить в одну из кадровых частей Минобороны, но из-за инвалидности ему отказали. В итоге вернулся в родную "Рысь", где был на хорошем счету, и вскоре дослужился до командира роты. Помогли не только навыки, полученные во время первого контракта, но и прежний боевой опыт.
Бабаев родом из Дербента. Служил в МВД, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После этого уехал на Дальний Восток, где продолжил службу во внутренних войсках, на тот момент относящихся к МВД (сейчас — Росгвардия).
© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымЭльгар с сослуживцем
Эльгар с сослуживцем - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
Эльгар с сослуживцем
Во время второго полугодового контракта Победа участвовал во многих сложных операциях: воевал под Угледаром, Кременной, Соледаром. Бабаев столкнулся с проблемой — доставлять лекарства в зону боевых действий непросто, а ему регулярно надо принимать "Иматиниб". Помогали волонтеры, которые привозили препарат на свой страх и риск чуть ли не на передовую.
К концу контракта, весной 2023-го, врачи сообщили Эльгару, что ему необходима пересадка костного мозга. "Для это нужно было подготовить организм, и вместо "Иматиниба" мне выписали "Дазатиниб", который стоит от 70 до 120 тысяч, — объясняет боец. — На лечение пришлось собирать буквально с миру по нитке. Где-то помогли сослуживцы, где-то волонтеры и просто неравнодушные люди".

Оператор БПЛА

В этом году нашли донора, но у Бабаева случился уже третий рецидив. Чтобы блокировать мутирование клеток и подготовить организм к операции, ему выписали "Венетоклакс" и "Нилотиниб". Один стоит около 500 тысяч рублей, второй — в районе двухсот.
© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымСправка о присвоении инвалидности
Справка о присвоении инвалидности - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
Справка о присвоении инвалидности
"Первый в больнице выдают, а второго препарата там нет, — объясняет Победа. — Чтобы закупить его для меня, нужно было делать запрос еще в сентябре, а теперь только в следующем году. Но мне повезло: женщина, которая лечилась в Бурденко, вышла в ремиссию или вылечилась, после чего отдала мне несколько банок. А так приходится за свои деньги покупать".
В ожидании трансплантации Эльгар решил вернуться в зону СВО. Вновь подал заявку в Минобороны. Но, по его словам, там заключать контракт опять отказались — весной врачи присвоили бойцу пожизненную первую группу инвалидности.
"Зато меня пригласили в добровольческое подразделение, где служит много друзей из "Рыси", — говорит Победа. — Конечно, врачи не рекомендуют идти воевать, чтобы вновь не создавать для организма стрессовые ситуации. Но и сидеть сложа руки я тоже не хочу. Тем более на этот раз записался не в штурмовики, а в операторы БПЛА. Опыт управления уже есть. В современных реалиях это, разумеется, не гарантирует никакой безопасности, но все же ты находишься чуть дальше от передовой".
© Фото предоставлено Эльгаром БабаевымБанковская карта, на которую Эльгар ведет сбор на лекарства
Банковская карта, на которую Эльгар ведет сбор на лекарства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено Эльгаром Бабаевым
Банковская карта, на которую Эльгар ведет сбор на лекарства
Эльгар смотрит на свою ситуацию философски. Если уж суждено умереть, то лучше в зоне боевых действий, а не на больничной койке, считает он. Хочет, чтобы двое сыновей запомнили отца воином, а не инвалидом.
Помочь бойцу победить болезнь можно переводом по реквизитам: 2202 2083 3297 7850, карта МИР. Получатель: Эльгар Илахеддинович Б.
 
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьИзюм (город)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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