https://ria.ru/20241118/sotrudnichestvo-1984464573.html

Анохин: усиление сотрудничества с Беларусью – один из ключевых приоритетов

Анохин: усиление сотрудничества с Беларусью – один из ключевых приоритетов - РИА Новости, 18.11.2024

Анохин: усиление сотрудничества с Беларусью – один из ключевых приоритетов

Всестороннее усиление сотрудничества с регионами Беларуси – это один из наших ключевых приоритетов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T20:09

2024-11-18T20:09

2024-11-18T20:09

смоленская область

смоленская область

смоленск

василий анохин

минский автомобильный завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984465531_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_d44fd457104d3d2042de9c7ef892ad33.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Всестороннее усиление сотрудничества с регионами Беларуси – это один из наших ключевых приоритетов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Дальнейшие векторы укрепления взаимодействия с сопредельным братским государством глава региона обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. "В повестке рабочей встречи было много вопросов. Один из ключевых – наращивание торгового оборота. Сегодня в ходе переговоров поставили перед собой задачу – увеличивать его объем и дальше. Потенциал в этом направлении большой и нужно активизировать совместную работу с белорусскими коллегами", – написал Анохин. Он добавил, что еще одной темой совещания стало создание центра Минского автомобильного завода по производству и обслуживанию специальной и коммунальной техники. Реализация проекта будет максимально поддержана всеми заинтересованными сторонами. Также стороны договорились наращивать кооперационные связи между нашими промышленными предприятиями. "Большие перспективы укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве. Товарооборот в этой сфере сейчас устойчиво растет. Важным совместным в АПК проектом станет создание селекционно-семеноводческого центра льноводства. Также прорабатываем с "Бобруйскагромашем" вопросы открытия в нашем регионе производства сельхозтехники, которая будет востребована смоленскими аграриями", – отметил губернатор. Анохин сообщил, что также наращивается взаимодействие в гуманитарно-культурной сфере и спорте. Так, в этом году в Смоленске впервые прошел Форум молодых историков Союзного государства и реализуется проект "Под одним небом", объединивший более 10 тысяч активных ребят. Кроме того, смоленский хоккейный клуб "Славутич" стал первой командой, представляющей Россию в Экстралиге открытого чемпионата Республики Беларусь. "Благодарю Александра Григорьевича за приглашение и встречу, которая стала еще одним значимым шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества Смоленской области и Беларуси! Наша команда, следуя образцовому примеру дружеских отношений между главами наших государств, продолжит выстраивать такие же тесные, открытые и добрососедские отношения с коллегами из белорусских регионов", – отметил Анохин.

смоленская область

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, смоленск, василий анохин, минский автомобильный завод