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В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход - РИА Новости, 18.11.2024
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11:26 18.11.2024 (обновлено: 12:50 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html
В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход
В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход - РИА Новости, 18.11.2024
В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход
В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:26
2024-11-18T12:50
происшествия
авто
сочи
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СОЧИ, 18 ноя — РИА Новости. В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции. "Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции города Сочи задержали 67-летнего водителя, который имел явные признаки опьянения", — говорится в публикации.ЧП произошло на улице Войкова, уточнили в ГАИ.Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Затем его доставили в отдел для допроса.На мужчину составили административные протоколы, а машину отправили на специализированную стоянку.
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Автомобиль въехал в подземный переход в Сочи. Видео ГИБДД
В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.
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происшествия, авто, сочи, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сочи, ГИБДД МВД РФ
В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход

В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход

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СОЧИ, 18 ноя — РИА Новости. В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции.
"Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции города Сочи задержали 67-летнего водителя, который имел явные признаки опьянения", — говорится в публикации.
ЧП произошло на улице Войкова, уточнили в ГАИ.
Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Затем его доставили в отдел для допроса.
На мужчину составили административные протоколы, а машину отправили на специализированную стоянку.
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