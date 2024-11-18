https://ria.ru/20241118/sochi-1984353457.html

В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход

В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход - РИА Новости, 18.11.2024

В Сочи задержали пьяного водителя, въехавшего в подземный переход

В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:26

2024-11-18T11:26

2024-11-18T12:50

происшествия

авто

сочи

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984362726_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66cc4716eba3fbc3ec6aecaa8fa3caf6.jpg

СОЧИ, 18 ноя — РИА Новости. В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции. "Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции города Сочи задержали 67-летнего водителя, который имел явные признаки опьянения", — говорится в публикации.ЧП произошло на улице Войкова, уточнили в ГАИ.Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. Затем его доставили в отдел для допроса.На мужчину составили административные протоколы, а машину отправили на специализированную стоянку.

https://ria.ru/20240621/krym-1954510123.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль въехал в подземный переход в Сочи. Видео ГИБДД В Сочи полицейские задержали пьяного водителя, въехавшего на автомобиле в подземный переход в центре города, сообщается в Telegram-канале сочинской Госавтоинспекции. 2024-11-18T11:26 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, сочи, гибдд мвд рф