https://ria.ru/20241118/smi-1984300583.html
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России
Британский кабмин внимательно следит за ситуацией с появлением в СМИ сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:40
2024-11-18T00:40
2024-11-18T00:40
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британский кабмин внимательно следит за ситуацией с появлением в СМИ сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает газета Independent со ссылкой на источник, близкий к Даунинг-стрит. "Источник, близкий к Даунинг-стрит, сообщил в воскресенье, что кабинет (министров - ред.) внимательно следит за ситуацией", - говорится в материале. Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. При этом издание Figaro утверждает, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, США, Джо Байден
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России
Independent: в Лондоне следят за ситуацией с разрешением на удары вглубь РФ