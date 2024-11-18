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СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/smi-1984300583.html
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России
Британский кабмин внимательно следит за ситуацией с появлением в СМИ сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T00:40
2024-11-18T00:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
великобритания
сша
джо байден
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британский кабмин внимательно следит за ситуацией с появлением в СМИ сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает газета Independent со ссылкой на источник, близкий к Даунинг-стрит. "Источник, близкий к Даунинг-стрит, сообщил в воскресенье, что кабинет (министров - ред.) внимательно следит за ситуацией", - говорится в материале. Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины. При этом издание Figaro утверждает, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
https://ria.ru/20241117/bayden-1984298371.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, США, Джо Байден
СМИ: Лондон следит за сообщениями о разрешении Киеву бить вглубь России

Independent: в Лондоне следят за ситуацией с разрешением на удары вглубь РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк10 Даунинг-стрит, официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
10 Даунинг-стрит, официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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10 Даунинг-стрит, официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Британский кабмин внимательно следит за ситуацией с появлением в СМИ сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории РФ, сообщает газета Independent со ссылкой на источник, близкий к Даунинг-стрит.
"Источник, близкий к Даунинг-стрит, сообщил в воскресенье, что кабинет (министров - ред.) внимательно следит за ситуацией", - говорится в материале.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Миллиардер Сакс обвинил Байдена в эскалации после решения по ATACMS
Вчера, 23:55
Как сообщил в воскресенье ряд влиятельных американских СМИ, администрация президента США Джо Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Байден принял это решение за два месяца до вступления в должность Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.
При этом издание Figaro утверждает, что Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Нужно позвонить". В Швеции обратились к Трампу после решения США по ATACMS
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияСШАДжо Байден
 
 
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