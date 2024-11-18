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Удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт, заявили в Словакии - РИА Новости, 18.11.2024
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22:38 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/slovakiya-1984481582.html
Удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт, заявили в Словакии
Удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт, заявили в Словакии - РИА Новости, 18.11.2024
Удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт, заявили в Словакии
Возможное разрешение США Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории повлечет за собой гибель людей и эскалацию конфликта,... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T22:38
2024-11-18T22:38
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БРАТИСЛАВА, 18 ноя - РИА Новости. Возможное разрешение США Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории повлечет за собой гибель людей и эскалацию конфликта, считает глава МВД Словакии, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток. "Выпущенные ракеты по России принесут лишь гибель людей и эскалацию конфликта. Считаю очень опасным вчерашние новости о возможном использовании американских, британских и французских ракет дальнего радиуса для прямых ударов по российской территории. Резко отвергаю этот шаг наших союзников и считаю его опасным не только для Украины, но и для Словакии в виде возможного втягивания стран НАТО в конфликт с Россией и повторного отдаления переговоров о мире для украинского народа", - написал Шутай-Эшток в соцсетях в понедельник. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с возможным решением США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. По его словам, руководство США таким образом хочет "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры". Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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в мире, россия, сша, киев, владимир путин, роберт фицо, джо байден, нато
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Роберт Фицо, Джо Байден, НАТО
Удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт, заявили в Словакии

Глава МВД Словакии: ракетные удары Киева вглубь РФ могут втянуть НАТО в конфликт

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 ноя - РИА Новости. Возможное разрешение США Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории повлечет за собой гибель людей и эскалацию конфликта, считает глава МВД Словакии, председатель партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток.
"Выпущенные ракеты по России принесут лишь гибель людей и эскалацию конфликта. Считаю очень опасным вчерашние новости о возможном использовании американских, британских и французских ракет дальнего радиуса для прямых ударов по российской территории. Резко отвергаю этот шаг наших союзников и считаю его опасным не только для Украины, но и для Словакии в виде возможного втягивания стран НАТО в конфликт с Россией и повторного отдаления переговоров о мире для украинского народа", - написал Шутай-Эшток в соцсетях в понедельник.
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Инфографика
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с возможным решением США разрешить Киеву применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. По его словам, руководство США таким образом хочет "полностью сорвать или отдалить мирные переговоры".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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