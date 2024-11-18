https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html

Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на посты, пишут СМИ

Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на посты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024

Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на посты, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск и советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:03

2024-11-18T16:03

2024-11-18T16:03

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

мэтт гетц

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск и советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники. По данным собеседников портала, 13 ноября Маск и Эпштейн присутствовали на обеде в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, когда предприниматель задал вопрос, не слишком ли большое влияние советник оказывает на назначения Трампа. В частности, Маск подразумевал назначение на пост главы минюста бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, а также Уильяма Макгинли на пост советника по юридическим вопросам - их обоих рекомендовал Эпштейн, указывает Axios. Тот, в свою очередь, разозлился из-за сомнений в квалификации его кандидатов. "Их полные проблем отношения достигли критической точки... В определенный момент, который источники описывают как "крупный скандал" и "огромный взрыв", Маск обвинил Эпштейна в раскрытии СМИ деталей о переходе (власти к - ред.) Трампу, включая назначения на посты. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем тот говорит", - говорится в публикации со ссылкой на трех человек. Портал указывает на то, что разрыв между Маском и Эпштейном "не стал сюрпризом" для высокопоставленных сотрудников команды Трампа, которые наблюдали рост напряжения между ними с момента победы республиканца на выборах. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/mask-1982394095.html

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, мэтт гетц