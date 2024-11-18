Сийярто прокомментировал разрешение Украине бить вглубь России
Сийярто назвал решение Байдена по ATACMS для Киева чрезвычайно опасным
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал сообщения о разрешении Украине бить западным оружием по РФ чрезвычайно опасным решением, которое несет новые риски распространения конфликта.
"Возможность применения Украиной выделенного ей оружия стран НАТО по целям в глубине РФ - это невообразимо опасное решение, невообразимо опасная идея, которая влечет за собой чрезвычайно серьезный риск распространения войны", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета глав МИД стран ЕС, трансляцию которого вел телеканал М1.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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