https://ria.ru/20241118/si-1984313902.html

Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией

Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией - РИА Новости, 18.11.2024

Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T05:52

2024-11-18T05:52

2024-11-18T05:52

в мире

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китай

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. Си Цзиньпин 17 ноября прибыл в Рио-де-Жанейро на 19-й саммит G20, а также с государственным визитом в Бразилию. "Я рассчитывает на углубленный обмен мнениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по дальнейшему укреплению китайско-бразильских отношений, продвижению сопряжения стратегий развития двух государств, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава КНР в письменном заявлении, текст которого в понедельник распространило Центральное телевидение Китая. Китайский лидер выразил уверенность в том, что по итогам его визита в Бразилию стороны углубят взаимное стратегическое доверие и двустороннее сотрудничество в различных областях. Нынешний визит Си Цзиньпина в Бразилию стал вторым за последние пять лет, он проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве.

https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html

https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html

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в мире, бразилия, китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка