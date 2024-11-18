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Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией - РИА Новости, 18.11.2024
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:52
2024-11-18T05:52
2024-11-18T05:52
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луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. Си Цзиньпин 17 ноября прибыл в Рио-де-Жанейро на 19-й саммит G20, а также с государственным визитом в Бразилию. "Я рассчитывает на углубленный обмен мнениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по дальнейшему укреплению китайско-бразильских отношений, продвижению сопряжения стратегий развития двух государств, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава КНР в письменном заявлении, текст которого в понедельник распространило Центральное телевидение Китая. Китайский лидер выразил уверенность в том, что по итогам его визита в Бразилию стороны углубят взаимное стратегическое доверие и двустороннее сотрудничество в различных областях. Нынешний визит Си Цзиньпина в Бразилию стал вторым за последние пять лет, он проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве.
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в мире, бразилия, китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Китай, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией
Си Цзиньпин рассчитывает на сопряжение стратегий Китая и Бразилии