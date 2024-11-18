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Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией - РИА Новости, 18.11.2024
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05:52 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/si-1984313902.html
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией - РИА Новости, 18.11.2024
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T05:52
2024-11-18T05:52
в мире
бразилия
китай
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
большая двадцатка
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию. Си Цзиньпин 17 ноября прибыл в Рио-де-Жанейро на 19-й саммит G20, а также с государственным визитом в Бразилию. "Я рассчитывает на углубленный обмен мнениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по дальнейшему укреплению китайско-бразильских отношений, продвижению сопряжения стратегий развития двух государств, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава КНР в письменном заявлении, текст которого в понедельник распространило Центральное телевидение Китая. Китайский лидер выразил уверенность в том, что по итогам его визита в Бразилию стороны углубят взаимное стратегическое доверие и двустороннее сотрудничество в различных областях. Нынешний визит Си Цзиньпина в Бразилию стал вторым за последние пять лет, он проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве.
https://ria.ru/20241118/g20-1984174605.html
https://ria.ru/20241117/kitay-1984212404.html
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в мире, бразилия, китай, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка
В мире, Бразилия, Китай, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка
Си Цзиньпин рассчитывает на укрепление отношений с Бразилией

Си Цзиньпин рассчитывает на сопряжение стратегий Китая и Бразилии

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что рассчитывает на укрепление китайско-бразильских отношений по итогам его государственного визита в Бразилию.
Си Цзиньпин 17 ноября прибыл в Рио-де-Жанейро на 19-й саммит G20, а также с государственным визитом в Бразилию.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Группа двадцати" (G20)
Вчера, 01:03
"Я рассчитывает на углубленный обмен мнениями с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по дальнейшему укреплению китайско-бразильских отношений, продвижению сопряжения стратегий развития двух государств, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава КНР в письменном заявлении, текст которого в понедельник распространило Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер выразил уверенность в том, что по итогам его визита в Бразилию стороны углубят взаимное стратегическое доверие и двустороннее сотрудничество в различных областях.
Нынешний визит Си Цзиньпина в Бразилию стал вторым за последние пять лет, он проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Китай прилагает усилия для достижения мира на Украине, заявил Си Цзиньпин
17 ноября, 05:45
 
В миреБразилияКитайСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцатка
 
 
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