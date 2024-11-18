Премьер Швеции обсудил с Трампом Украину
Премьер Швеции Кристерссон обсудил с Трампом украинскую проблематику
© AP Photo / Pavel GolovkinУльф Кристерссон
© AP Photo / Pavel Golovkin
Ульф Кристерссон . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что поговорил с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом и обсудил с ним, в частности, украинскую проблематику.
"Сегодня я поговорил с избранным президентом Дональдом Трампом. Я поздравил его с его победой на выборах, и мы обсудили вопросы безопасности, в том числе нашу поддержку Украины, а также торговлю и инновации... Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления связей с новой администрацией", - написал премьер на своей странице в соцсети X в понедельник.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.