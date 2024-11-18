https://ria.ru/20241118/shvetsiya-1984482557.html

Премьер Швеции обсудил с Трампом Украину

Премьер Швеции обсудил с Трампом Украину - РИА Новости, 18.11.2024

Премьер Швеции обсудил с Трампом Украину

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что поговорил с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом и обсудил с ним, в частности,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T22:54

2024-11-18T22:54

2024-11-18T22:54

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камала харрис

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что поговорил с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом и обсудил с ним, в частности, украинскую проблематику. "Сегодня я поговорил с избранным президентом Дональдом Трампом. Я поздравил его с его победой на выборах, и мы обсудили вопросы безопасности, в том числе нашу поддержку Украины, а также торговлю и инновации... Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления связей с новой администрацией", - написал премьер на своей странице в соцсети X в понедельник. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html

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в мире, сша, швеция, украина, дональд трамп, ульф кристерссон, камала харрис, nbc