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На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 18.11.2024 (обновлено: 12:55 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html
На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского
На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского - РИА Новости, 18.11.2024
На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в вопросе телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявив, что ничего не говорил про Украину, написал РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:00
2024-11-18T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в вопросе телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявив, что ничего не говорил про Украину, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Он элегантно макнул (Зеленского. — Прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался в нем принципа ни слова про Украину без Украины", — отметил депутат.При этом, по словам Дубинского, после разговора Москва и Берлин указали в релизах, что обсуждались подходы к завершению конфликта.Политик назвал такой шаг "оплеухой" для главы киевского режима. По словам Дубинского, оскорбление заключалось и в том, что, несмотря на просьбу Зеленского не звонить президенту России, Шольц публично проигнорировал это призыв.Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html
https://ria.ru/20241118/ssha-1984324415.html
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в мире, германия, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, олаф шольц, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олаф Шольц, Верховная Рада Украины
На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Шольц элегантно унизил Зеленского, позвонив Путину

© AP Photo / Britta Pedersen/Pool PhotoВладимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Photo
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в вопросе телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявив, что ничего не говорил про Украину, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Он элегантно макнул (Зеленского. — Прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался в нем принципа ни слова про Украину без Украины", — отметил депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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При этом, по словам Дубинского, после разговора Москва и Берлин указали в релизах, что обсуждались подходы к завершению конфликта.
Политик назвал такой шаг "оплеухой" для главы киевского режима. По словам Дубинского, оскорбление заключалось и в том, что, несмотря на просьбу Зеленского не звонить президенту России, Шольц публично проигнорировал это призыв.
Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОлаф ШольцВерховная Рада Украины
 
 
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