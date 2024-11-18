На Украине раскрыли, как Шольц унизил Зеленского
Депутат Рады Дубинский: Шольц элегантно унизил Зеленского, позвонив Путину
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool PhotoВладимир Зеленский и Олаф Шольц
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool Photo
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц унизил Владимира Зеленского в вопросе телефонного разговора с Владимиром Путиным, заявив, что ничего не говорил про Украину, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Он элегантно макнул (Зеленского. — Прим. ред.) после разговора с Путиным, заявив, что "придерживался в нем принципа ни слова про Украину без Украины", — отметил депутат.
При этом, по словам Дубинского, после разговора Москва и Берлин указали в релизах, что обсуждались подходы к завершению конфликта.
Политик назвал такой шаг "оплеухой" для главы киевского режима. По словам Дубинского, оскорбление заключалось и в том, что, несмотря на просьбу Зеленского не звонить президенту России, Шольц публично проигнорировал это призыв.
Шольц позвонил Путину 15 ноября. Это был их первый разговор за почти два года. Как заявили в Берлине, канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. В Кремле отметили, что в ответ Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога, который прервали представители киевского режима, и готова его возобновить. Но возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул российский лидер.