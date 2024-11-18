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Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2024
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Надежные люди
 
13:29 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/shkury-1984379553.html
Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО
Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2024
Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО
Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:29
2024-11-18T13:29
надежные люди
магаданская область
сергей носов
общероссийский народный фронт
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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов ОНФ использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", - написал Носов. Он дополнил, что очередную партию груза весом 4 тонны накануне доставили их региона в зону специальной военной операции. "Среди четырех тонн есть адресные посылки от родственников, маскировочные сети, пятиточечники, носилки, балаклавы, перевязочные пакеты, медицинские изделия, дополнительное снаряжение и оборудование. Кроме того, много писем от наших детей и сладкие угощения", - дополнил губернатор Магаданской области.
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магаданская область, сергей носов, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Магаданская область, Сергей Носов, Общероссийский народный фронт

Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов ОНФ использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", - написал Носов.
Он дополнил, что очередную партию груза весом 4 тонны накануне доставили их региона в зону специальной военной операции.
"Среди четырех тонн есть адресные посылки от родственников, маскировочные сети, пятиточечники, носилки, балаклавы, перевязочные пакеты, медицинские изделия, дополнительное снаряжение и оборудование. Кроме того, много писем от наших детей и сладкие угощения", - дополнил губернатор Магаданской области.
Скриншот из видео отправки саратовскими волонтерами более 60 маскировочных сетей в зону СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Саратовские волонтеры отправили в зону СВО более 60 маскировочных сетей
1 июля, 12:14
 
Надежные людиМагаданская областьСергей НосовОбщероссийский народный фронт
 
 
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