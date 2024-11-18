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Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО
Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2024
Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО
Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T13:29
2024-11-18T13:29
2024-11-18T13:29
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сергей носов
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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов ОНФ использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", - написал Носов. Он дополнил, что очередную партию груза весом 4 тонны накануне доставили их региона в зону специальной военной операции. "Среди четырех тонн есть адресные посылки от родственников, маскировочные сети, пятиточечники, носилки, балаклавы, перевязочные пакеты, медицинские изделия, дополнительное снаряжение и оборудование. Кроме того, много писем от наших детей и сладкие угощения", - дополнил губернатор Магаданской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магаданская область, сергей носов, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Магаданская область, Сергей Носов, Общероссийский народный фронт
МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов ОНФ использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", - написал Носов.
Он дополнил, что очередную партию груза весом 4 тонны накануне доставили их региона в зону специальной военной операции.
"Среди четырех тонн есть адресные посылки от родственников, маскировочные сети, пятиточечники, носилки, балаклавы, перевязочные пакеты, медицинские изделия, дополнительное снаряжение и оборудование. Кроме того, много писем от наших детей и сладкие угощения", - дополнил губернатор Магаданской области.