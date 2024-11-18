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Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО

Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 18.11.2024

Оленьи шкуры для маскировки отправят из Магадана в зону СВО

Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T13:29

2024-11-18T13:29

2024-11-18T13:29

надежные люди

магаданская область

сергей носов

общероссийский народный фронт

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МАГАДАН, 18 ноя - РИА Новости. Волонтеры доставят в зону СВО оленьи шкуры из Магаданской области, их используют для маскировки, написал в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. "Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов ОНФ использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", - написал Носов. Он дополнил, что очередную партию груза весом 4 тонны накануне доставили их региона в зону специальной военной операции. "Среди четырех тонн есть адресные посылки от родственников, маскировочные сети, пятиточечники, носилки, балаклавы, перевязочные пакеты, медицинские изделия, дополнительное снаряжение и оборудование. Кроме того, много писем от наших детей и сладкие угощения", - дополнил губернатор Магаданской области.

https://ria.ru/20240701/pomosch-1956588855.html

магаданская область

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магаданская область, сергей носов, общероссийский народный фронт