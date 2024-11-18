https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 18.11.2024
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:11
2024-11-18T15:11
2024-11-18T16:16
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена Дегтерева."Четырнадцатого ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", — сказала она.После проведения исследований клинического материала у заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа, указала Дегтерева со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора."Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", — уточнила директор.По ее словам, сейчас образцы исследуют на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ в Москве для выяснения причин и условий возникновения очага инфекции.Она добавила, что на время карантина в школе организовали дистанционное обучение.
https://ria.ru/20241117/norovirus-1984235660.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Происшествия
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за норовируса
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена Дегтерева.
"Четырнадцатого ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", — сказала она.
После проведения исследований клинического материала у заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа, указала Дегтерева со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
"Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", — уточнила директор.
По ее словам, сейчас образцы исследуют на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ в Москве для выяснения причин и условий возникновения очага инфекции.
Она добавила, что на время карантина в школе организовали дистанционное обучение.