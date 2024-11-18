Рейтинг@Mail.ru
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 18.11.2024 (обновлено: 16:16 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 18.11.2024
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции
Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:11
2024-11-18T16:16
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена Дегтерева."Четырнадцатого ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", — сказала она.После проведения исследований клинического материала у заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа, указала Дегтерева со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора."Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", — уточнила директор.По ее словам, сейчас образцы исследуют на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ в Москве для выяснения причин и условий возникновения очага инфекции.Она добавила, что на время карантина в школе организовали дистанционное обучение.
https://ria.ru/20241117/norovirus-1984235660.html
https://ria.ru/20241028/novotroitsk-1980497374.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, Происшествия
Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за норовируса

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена Дегтерева.
"Четырнадцатого ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", — сказала она.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Новочебоксарске рассказали о ситуации с массовым заболеванием норовирусом
17 ноября, 11:35
После проведения исследований клинического материала у заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа, указала Дегтерева со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
"Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", — уточнила директор.
По ее словам, сейчас образцы исследуют на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ в Москве для выяснения причин и условий возникновения очага инфекции.
Она добавила, что на время карантина в школе организовали дистанционное обучение.
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Новотроицке возбудили дело после отравления посетителей кафе
28 октября, 13:43
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала