https://ria.ru/20241118/shkola-1984405521.html

Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 18.11.2024

Школу на востоке Москвы временно закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:11

2024-11-18T15:11

2024-11-18T16:16

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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происшествия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу школы № 1512 в Москве из-за выявления случаев кишечной инфекции, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Елена Дегтерева."Четырнадцатого ноября Роспотребнадзор приостановил образовательную деятельность в здании школы в связи с регистрацией нескольких случаев кишечной инфекции. На момент закрытия корпуса в поликлинику обратились 30 человек из 12 разных классов", — сказала она.После проведения исследований клинического материала у заболевших детей выявили РНК норовируса второго типа, указала Дегтерева со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора."Специалисты произвели забор суточной пробы питания, воды из всех кулеров, взяли смывы поверхностей и анализы у работников пищеблока и сотрудников школы, контактирующих с детьми", — уточнила директор.По ее словам, сейчас образцы исследуют на базе испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ в Москве для выяснения причин и условий возникновения очага инфекции.Она добавила, что на время карантина в школе организовали дистанционное обучение.

https://ria.ru/20241117/norovirus-1984235660.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия