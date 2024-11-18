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ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 18.11.2024
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14:39 18.11.2024 (обновлено: 15:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/sanktsii-1984399938.html
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - РИА Новости, 18.11.2024
ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
Совет ЕС в понедельник расширил санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, следует из опубликованного заявления. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T14:39
2024-11-18T15:01
иран
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник расширил санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, следует из опубликованного заявления.Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщал журналистам, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник утвердят расширение таких ограничений."Сегодняшнее решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников", - указывается в документе.ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников.Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax.
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иран, евросоюз, россия, в мире
Иран, Евросоюз, Россия, В мире

ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник расширил санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, следует из опубликованного заявления.
Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщал журналистам, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник утвердят расширение таких ограничений.
«
"Сегодняшнее решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников", - указывается в документе.
ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников.
Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax.
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