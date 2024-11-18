ЕС расширил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в понедельник расширил санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с Россией, следует из опубликованного заявления.
Ранее высокопоставленный источник в ЕС сообщал журналистам, что главы МИД стран Евросоюза на встрече в понедельник утвердят расширение таких ограничений.
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"Сегодняшнее решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставки, продажу Ирану со стороны ЕС компонентов, используемых для разработки и производства ракет и беспилотников", - указывается в документе.
ЕС также запрещает транзакции с портовыми объектами, которые якобы задействованы в транспортировке иранских ракет и беспилотников.
Под индивидуальные ограничения в рамках нового пакета попали также одно физлицо и четыре организации, в том числе, три российские судоходные компании: "МГ-Флот", "ВТС-Брокер" и Arapax.
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