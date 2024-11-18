https://ria.ru/20241118/saks-1984474665.html

Экономист Сакс предупредил о последствиях разрешения на удары вглубь России

Экономист Сакс предупредил о последствиях разрешения на удары вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024

Экономист Сакс предупредил о последствиях разрешения на удары вглубь России

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары ракетами высокой дальности по РФ безрассудным,... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:05

2024-11-18T21:05

2024-11-18T21:43

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал решение администрации президента США Джо Байдена разрешить Киеву удары ракетами высокой дальности по РФ безрассудным, по мнению Сакса, такое решение может иметь обратный эффект, миллиардер также отметил, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп был прав, предупреждая о риске начала третьей мировой войны. "Санкционируя ракетные удары по территории России в последние два месяца, Байден пытается связать руки Трампа на Украине. Но это решение настолько безрассудно, что может иметь обратный эффект. Это доказывает, что Трамп был на 100% прав, предупреждая о риске третьей мировой войны на протяжении всей своей кампании", - написал Сакс в соцсети Х. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он

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в мире, россия, сша, киев, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато