https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html

Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области

Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024

Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области

Следственный комитет России возбудил против гражданина Грузии Михаила Батурина уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:54

2024-11-18T12:54

2024-11-18T14:28

происшествия

специальная военная операция на украине

россия

курская область

грузия

михаил саакашвили

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил против гражданина Грузии Михаила Батурина уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По словам информированного источника РИА Новости, речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили."Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", — заявили в СК России.По данным ведомства, в сентябре Батурин и другие наемники вместе с украинскими войсками незаконно пересекли российскую границу с оружием и военной техникой и вторглись в Курскую область. Там они совершали преступления против мирного населения.Следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Они намерены выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к их совершению, заключили в СК России.

https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html

https://ria.ru/20241115/naemniki-1983872560.html

россия

курская область

грузия

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происшествия, россия, курская область, грузия, михаил саакашвили, следственный комитет россии (ск рф)