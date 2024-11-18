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Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 18.11.2024 (обновлено: 14:28 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/saakashvili-1984371285.html
Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области
Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 18.11.2024
Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области
Следственный комитет России возбудил против гражданина Грузии Михаила Батурина уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:54
2024-11-18T14:28
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
курская область
грузия
михаил саакашвили
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил против гражданина Грузии Михаила Батурина уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По словам информированного источника РИА Новости, речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили."Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", — заявили в СК России.По данным ведомства, в сентябре Батурин и другие наемники вместе с украинскими войсками незаконно пересекли российскую границу с оружием и военной техникой и вторглись в Курскую область. Там они совершали преступления против мирного населения.Следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Они намерены выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к их совершению, заключили в СК России.
https://ria.ru/20241105/naemnik-1981865109.html
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происшествия, россия, курская область, грузия, михаил саакашвили, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Грузия, Михаил Саакашвили, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего охранника Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области

Экс-охранника Саакашвили Батурина подозревают в преступлениях в Курской области

© РИА Новости/Фото из коллекции Нино МелияМихаил Батурин
Михаил Батурин - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости/Фото из коллекции Нино Мелия
Михаил Батурин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил против гражданина Грузии Михаила Батурина уголовное дело о совершении теракта и наемничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По словам информированного источника РИА Новости, речь идет, предположительно, о бывшем телохранителе Михаила Саакашвили.
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"Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", — заявили в СК России.
По данным ведомства, в сентябре Батурин и другие наемники вместе с украинскими войсками незаконно пересекли российскую границу с оружием и военной техникой и вторглись в Курскую область. Там они совершали преступления против мирного населения.
Следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Они намерены выяснить все обстоятельства преступлений и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к их совершению, заключили в СК России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьГрузияМихаил СаакашвилиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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