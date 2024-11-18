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В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед - РИА Новости, 18.11.2024
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15:29 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html
В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед
В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед - РИА Новости, 18.11.2024
В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед
Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:29
2024-11-18T15:29
происшествия
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях. "Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.
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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед

СК: в Пермском крае двое мужчин погибли, провалившись под лед во время рыбалки

© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях.
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/Telegram
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
"Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.
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