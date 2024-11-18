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В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед

В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед - РИА Новости, 18.11.2024

В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед

Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:29

2024-11-18T15:29

2024-11-18T15:29

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях. "Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.

https://ria.ru/20241117/mashina-1984227201.html

пермский край

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)