В Пермском крае двое рыбаков провалились под лед
СК: в Пермском крае двое мужчин погибли, провалившись под лед во время рыбалки
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
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ПЕРМЬ, 18 ноя - РИА Новости. Двое мужчин погибли в реке Сива в Пермском крае, провалившись под лед во время рыбалки, проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, двое мужчин во время рыбалки провалились под лед реки Сива в Верещагинском округе. Их тела обнаружили спасатели при поисковых мероприятиях.
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю/TelegramМесто происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
Место происшествия, где двое мужчин провалились под лед на реке Сива Верещагинского муниципального округа в Пермском крае
"Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин в реке Сива Верещагинского муниципального округа, проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Представители ведомства просят жителей перед выходом на лед внимательно осматривать место предполагаемой рыбалки и проверять прочность поверхности. Если лед начал трещать, то опасное место нужно быстро покинуть.
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