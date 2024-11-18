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В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии - РИА Новости, 18.11.2024
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12:58 18.11.2024 (обновлено: 12:59 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/rostov-1984371875.html
В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии
В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии - РИА Новости, 18.11.2024
В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии
Ростовский областной суд приговорил к 12 годам заключения двух граждан Украины, которые собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ, сообщает... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:58
2024-11-18T12:59
происшествия
россия
украина
каховка
сергей ткаченко
служба безопасности украины
ростовский областной суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам заключения двух граждан Украины, которые собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ (пособничество в шпионаже). Суд приговорил Махно и Ткаченко каждого к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Уточняется, что Махно будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а Ткаченко – особого режима. Как было установлено в суде, Махно установил связь с сотрудниками СБУ в августе 2022 года. Он собирал и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, находящихся в Каховке Херсонской области. В дальнейшем мужчина передал мобильный телефон своему знакомому для информирования СБУ. В октябре 2022 года Махно стал выяснять информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ при помощи Ткаченко. Эти данные также передавались представителям ВСУ. Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240307/prigovor-1931748655.html
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происшествия, россия, украина, каховка, сергей ткаченко, служба безопасности украины, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Украина, Каховка, Сергей Ткаченко, Служба безопасности Украины, Ростовский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии

В Ростове-на-Дону осудили двух украинцев, собиравших сведения о российской армии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам заключения двух граждан Украины, которые собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ (пособничество в шпионаже). Суд приговорил Махно и Ткаченко каждого к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Херсонский областной суд вынес приговор украинскому шпиону
7 марта, 15:23
Уточняется, что Махно будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а Ткаченко – особого режима.
Как было установлено в суде, Махно установил связь с сотрудниками СБУ в августе 2022 года. Он собирал и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, находящихся в Каховке Херсонской области. В дальнейшем мужчина передал мобильный телефон своему знакомому для информирования СБУ.
В октябре 2022 года Махно стал выяснять информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ при помощи Ткаченко. Эти данные также передавались представителям ВСУ.
Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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ПроисшествияРоссияУкраинаКаховкаСергей ТкаченкоСлужба безопасности УкраиныРостовский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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