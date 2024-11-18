https://ria.ru/20241118/rostov-1984371875.html

В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии

В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии - РИА Новости, 18.11.2024

В Ростове-на-Дону осудили украинцев, собиравших сведения о российской армии

Ростовский областной суд приговорил к 12 годам заключения двух граждан Украины, которые собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ, сообщает... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:58

2024-11-18T12:58

2024-11-18T12:59

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к 12 годам заключения двух граждан Украины, которые собирали сведения о российской армии и передавали их СБУ, сообщает Генпрокуратура РФ. "Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух граждан Украины Максима Махно и Сергея Ткаченко. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ (пособничество в шпионаже). Суд приговорил Махно и Ткаченко каждого к 12 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Уточняется, что Махно будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а Ткаченко – особого режима. Как было установлено в суде, Махно установил связь с сотрудниками СБУ в августе 2022 года. Он собирал и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, находящихся в Каховке Херсонской области. В дальнейшем мужчина передал мобильный телефон своему знакомому для информирования СБУ. В октябре 2022 года Махно стал выяснять информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ при помощи Ткаченко. Эти данные также передавались представителям ВСУ. Преступные действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240307/prigovor-1931748655.html

https://ria.ru/20241108/shpion-1982582736.html

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происшествия, россия, украина, каховка, сергей ткаченко, служба безопасности украины, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф