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На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/rossiya-1984434350.html
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS
Соединенные Штаты решением по ударам вглубь России фактически признали, что проиграли Москве, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:26
2024-11-18T17:26
специальная военная операция на украине
россия
москва
швейцария
жак бо
ян гагин
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решением по ударам вглубь России фактически признали, что проиграли Москве, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Эта эскалация означает признание, что все сделанное до сих пор против России провалилось. Это грандиозный провал", — отметил он.По словам полковника, оценка возможностей России была неверной с самого начала, когда западные страны говорили о ее слабости. Российская экономика оказалась сильна как никогда, а ее военно-промышленный комплекс успешно реагируют на реалии на поле боя.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На позапрошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в прошлую пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html
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россия, москва, швейцария, жак бо, ян гагин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Швейцария, Жак Бо, Ян Гагин, НАТО
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS

Полковник Бо: решением по ATACMS США признали свое поражение перед Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решением по ударам вглубь России фактически признали, что проиграли Москве, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Эта эскалация означает признание, что все сделанное до сих пор против России провалилось. Это грандиозный провал", — отметил он.
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По словам полковника, оценка возможностей России была неверной с самого начала, когда западные страны говорили о ее слабости. Российская экономика оказалась сильна как никогда, а ее военно-промышленный комплекс успешно реагируют на реалии на поле боя.
ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На позапрошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.
Ранее в прошлую пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.
Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваШвейцарияЖак БоЯн ГагинНАТО
 
 
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