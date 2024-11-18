https://ria.ru/20241118/rossiya-1984434350.html
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS - РИА Новости, 18.11.2024
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS
Соединенные Штаты решением по ударам вглубь России фактически признали, что проиграли Москве, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:26
2024-11-18T17:26
2024-11-18T17:26
специальная военная операция на украине
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москва
швейцария
жак бо
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решением по ударам вглубь России фактически признали, что проиграли Москве, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Эта эскалация означает признание, что все сделанное до сих пор против России провалилось. Это грандиозный провал", — отметил он.По словам полковника, оценка возможностей России была неверной с самого начала, когда западные страны говорили о ее слабости. Российская экономика оказалась сильна как никогда, а ее военно-промышленный комплекс успешно реагируют на реалии на поле боя.ВС России активно продвигаются в Донбассе. С конца октября по начало ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики. На позапрошлой неделе они также взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка и село Волченка. Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили населенные пункты Степановка, Вознесенка и Ровнополь.Ранее в прошлую пятницу советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что российские войска находятся в центре Курахово.Гагин подчеркнул, что Кураховское направление — одно из самых горячих на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил он.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya-1984415587.html
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россия, москва, швейцария, жак бо, ян гагин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Швейцария, Жак Бо, Ян Гагин, НАТО
На Западе сделали заявление о России после решения США по ATACMS
Полковник Бо: решением по ATACMS США признали свое поражение перед Россией