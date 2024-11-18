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В Госдуме оценили влияние разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:01 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/rossiya-1984320823.html
В Госдуме оценили влияние разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО
В Госдуме оценили влияние разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО - РИА Новости, 18.11.2024
В Госдуме оценили влияние разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:01
2024-11-18T08:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
нато
госдума рф
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции. "Это решение никоим образом не изменит ход СВО, и любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте. Но весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, решение Байдена — это фактически последний ход его администрации, который сильно похож на "вашингтонскую истерику" и тесно связан с так называемым "планом стойкости" киевского режима. Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на этой неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "То, что такое разрешение могло быть дано - бесспорно, и оно направлено на срыв попыток диалога с Москвой", - считает депутат. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro. РФ ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20241118/bayden-1984315839.html
https://ria.ru/20241118/atacms-1984312698.html
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россия, украина, сша, джо байден, нато, госдума рф, леонид ивлев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО, Госдума РФ, Леонид Ивлев
В Госдуме оценили влияние разрешения Киеву бить вглубь России на ход СВО

Депутат Ивлев: разрешение Киеву бить вглубь России не изменит ход СВО

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что разрешение президента США Джо Байдена Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России не изменит ход специальной военной операции.
"Это решение никоим образом не изменит ход СВО, и любые ракеты будем сбивать, невзирая на страну происхождения и дальность их полета. Мы побеждаем на фронте. Но весь мир должен знать, что США провоцируют Россию на силовой ответ против Вашингтона и его союзников", - сказал Ивлев РИА Новости.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"На эмоциях". На Западе раскрыли состояние Байдена после решения об ATACMS
Вчера, 07:05
По его словам, решение Байдена — это фактически последний ход его администрации, который сильно похож на "вашингтонскую истерику" и тесно связан с так называемым "планом стойкости" киевского режима.
Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на этой неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
"То, что такое разрешение могло быть дано - бесспорно, и оно направлено на срыв попыток диалога с Москвой", - считает депутат.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Изменит игру". В США сделали фатальное заявление об ATACMS
Вчера, 05:35
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. По данным New York Times, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
РФ ранее обращала внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна о якобы отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Безумие без границ". Во Франции вышли с призывом после решения по ATACMS
Вчера, 03:25
Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденНАТОГосдума РФЛеонид Ивлев
 
 
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