https://ria.ru/20241118/rosobrnadzor-1984363433.html
В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом
В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом - РИА Новости, 18.11.2024
В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом
Рособрнадзор поддержал разработанный законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы "академией", "институт" или "университет", сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:18
2024-11-18T12:18
2024-11-18T12:18
общество
россия
яна лантратова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал разработанный законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы "академией", "институт" или "университет", сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Мной был разработан законопроект, согласно которому в наименовании образовательной организации слова и производные от слов "институт", "университет", "академия" могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального образования, программ высшего образования и проведение научных исследований... Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора по данному вопросу", - сказала она на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России. Депутат отметила, что сейчас в сознании жителей России такие понятия, как "институт", "университет" и "академия" воспринимаются как гарантия качественного образования высочайшего уровня. Однако недобросовестные инфобизнесмены используют эти термины, чтобы привлечь внимание к своим инфопродуктам, различным курсам и марафонам, добавила парламентарий. "То есть, россиян цинично обманывают – вместо знаний академического, университетского уровня, они получают, в лучшем случае, видеозаписи лекций сомнительного качества", - подчеркнула Лантратова. По мнению депутата, таким образом подрывается доверие не только к онлайн-обучению, но и ко всей системе отечественного образования. "Мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей", - добавила она.
https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html
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общество, россия, яна лантратова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом
Депутат: рособрнадзор поддержал запрет называть онлайн-школы академией
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал разработанный законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы "академией", "институт" или "университет", сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Мной был разработан законопроект, согласно которому в наименовании образовательной организации слова и производные от слов "институт", "университет", "академия" могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального образования, программ высшего образования и проведение научных исследований... Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора по данному вопросу", - сказала она на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России.
Депутат отметила, что сейчас в сознании жителей России такие понятия, как "институт", "университет" и "академия" воспринимаются как гарантия качественного образования высочайшего уровня. Однако недобросовестные инфобизнесмены используют эти термины, чтобы привлечь внимание к своим инфопродуктам, различным курсам и марафонам, добавила парламентарий.
"То есть, россиян цинично обманывают – вместо знаний академического, университетского уровня, они получают, в лучшем случае, видеозаписи лекций сомнительного качества", - подчеркнула Лантратова.
По мнению депутата, таким образом подрывается доверие не только к онлайн-обучению, но и ко всей системе отечественного образования.
"Мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей", - добавила она.