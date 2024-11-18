https://ria.ru/20241118/rosobrnadzor-1984363433.html

В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом

В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом - РИА Новости, 18.11.2024

В России могут запретить называть онлайн-школы академией или университетом

Рособрнадзор поддержал разработанный законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы "академией", "институт" или "университет", сообщила депутат Госдумы... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T12:18

2024-11-18T12:18

2024-11-18T12:18

общество

россия

яна лантратова

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал разработанный законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы "академией", "институт" или "университет", сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Мной был разработан законопроект, согласно которому в наименовании образовательной организации слова и производные от слов "институт", "университет", "академия" могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального образования, программ высшего образования и проведение научных исследований... Мы уже получили полную поддержку Рособрнадзора по данному вопросу", - сказала она на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в России. Депутат отметила, что сейчас в сознании жителей России такие понятия, как "институт", "университет" и "академия" воспринимаются как гарантия качественного образования высочайшего уровня. Однако недобросовестные инфобизнесмены используют эти термины, чтобы привлечь внимание к своим инфопродуктам, различным курсам и марафонам, добавила парламентарий. "То есть, россиян цинично обманывают – вместо знаний академического, университетского уровня, они получают, в лучшем случае, видеозаписи лекций сомнительного качества", - подчеркнула Лантратова. По мнению депутата, таким образом подрывается доверие не только к онлайн-обучению, но и ко всей системе отечественного образования. "Мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей", - добавила она.

https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html

https://ria.ru/20241116/opros-1984130850.html

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общество, россия, яна лантратова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф