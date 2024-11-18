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Глава БАПОР сообщил о разграблении грузовиков с гумпомощью в секторе Газа - РИА Новости, 18.11.2024
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16:53 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/razgrablenie-1984428506.html
Глава БАПОР сообщил о разграблении грузовиков с гумпомощью в секторе Газа
Глава БАПОР сообщил о разграблении грузовиков с гумпомощью в секторе Газа - РИА Новости, 18.11.2024
Глава БАПОР сообщил о разграблении грузовиков с гумпомощью в секторе Газа
Жители Газы разграбили около 100 грузовиков с гуманитарной помощью ООН, нападению подвергся управляемый ООН центр на юге сектора Газа, заявил в Женеве глава... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:53
2024-11-18T16:53
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Жители Газы разграбили около 100 грузовиков с гуманитарной помощью ООН, нападению подвергся управляемый ООН центр на юге сектора Газа, заявил в Женеве глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "В Газе 16 ноября было разграблено около 100 грузовиков из автоколонны БАПОР и ВПП (Всемирной продовольственной программы - ред.) ООН. Мы уже несколько месяцев говорим, что гражданский порядок полностью рухнул. Раньше у нас была возможность сопровождать наши конвои, но сейчас этого нет, ситуация на юге анклава невозможна", - сказал он. Лаззарини добавил, что центр БАПОР на юге сектора Газа в Хан-Юнесе также подвергся нападению со стороны сотен людей, ищущих еду. Напавшие думали, что там хранятся запасы еды, хотя там ничего не было. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241101/lag-1981258380.html
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в мире, израиль, женева (город), россия, оон, бапор, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Женева (город), Россия, ООН, БАПОР, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава БАПОР сообщил о разграблении грузовиков с гумпомощью в секторе Газа

Глава БАПОР: жители Газы разграбили около ста грузовиков с гумпомощью ООН

© AP Photo / Ohad ZwigenbergГрузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Жители Газы разграбили около 100 грузовиков с гуманитарной помощью ООН, нападению подвергся управляемый ООН центр на юге сектора Газа, заявил в Женеве глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
"В Газе 16 ноября было разграблено около 100 грузовиков из автоколонны БАПОР и ВПП (Всемирной продовольственной программы - ред.) ООН. Мы уже несколько месяцев говорим, что гражданский порядок полностью рухнул. Раньше у нас была возможность сопровождать наши конвои, но сейчас этого нет, ситуация на юге анклава невозможна", - сказал он.
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Лаззарини добавил, что центр БАПОР на юге сектора Газа в Хан-Юнесе также подвергся нападению со стороны сотен людей, ищущих еду. Напавшие думали, что там хранятся запасы еды, хотя там ничего не было.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы , с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильЖенева (город)РоссияООНБАПОРХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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