https://ria.ru/20241118/rassledovanie-1984474939.html
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи - РИА Новости, 19.11.2024
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи
Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, ведется табельное... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-18T21:09
2024-11-18T21:09
2024-11-19T01:08
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, ведется табельное расследование, говорится в совместном заявлении сторон."Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море. Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД ФРГ.Ранее директор по технологиям компании-оператора Telia Андрюс Шемешкявичюс заявил в эфире литовского национального телевидения LRT о том, что кабель был поврежден в воскресенье утром, по литовскому времени около 10 часов утра. "Системы сразу же сигнализировали, что связь потеряна. Далее началось расследование, было ясно, что это неслучайно и уж точно не из-за неосторожно брошенного якоря", — сказал он.Шемешкявичюс добавил, что поврежденный участок пересекается проложенным под водой кабелем связи между Финляндией и Германией. В момент повреждения кабеля Telia произошел разрыв связи между Финляндией и Германией. Кабель длиной почти 1200 километров является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой и проходит вместе с другими важными частями инфраструктуры, включая трубопроводы и электрические кабели."В месте повреждения мы видим, что кабели пересекаются только на площади 10 квадратных метров", — отметил специалист.
https://ria.ru/20241104/germaniya-1981846463.html
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в мире, германия, финляндия, балтийское море, литва
В мире, Германия, Финляндия, Балтийское море, Литва
Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля связи
Telia: оборван подводный кабель связи между Литвой и Швецией
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Германия и Финляндия обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, ведется табельное расследование, говорится в совместном заявлении сторон.
"Мы глубоко обеспокоены обрывом подводного кабеля, соединяющего Финляндию и Германию в Балтийском море. Тот факт, что подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД ФРГ.
Ранее директор по технологиям компании-оператора Telia Андрюс Шемешкявичюс заявил в эфире литовского национального телевидения LRT
о том, что кабель был поврежден в воскресенье утром, по литовскому времени около 10 часов утра.
"Системы сразу же сигнализировали, что связь потеряна. Далее началось расследование, было ясно, что это неслучайно и уж точно не из-за неосторожно брошенного якоря", — сказал он.
Шемешкявичюс добавил, что поврежденный участок пересекается проложенным под водой кабелем связи между Финляндией и Германией. В момент повреждения кабеля Telia произошел разрыв связи между Финляндией и Германией. Кабель длиной почти 1200 километров является единственным прямым соединением между Финляндией и Центральной Европой и проходит вместе с другими важными частями инфраструктуры, включая трубопроводы и электрические кабели.
"В месте повреждения мы видим, что кабели пересекаются только на площади 10 квадратных метров", — отметил специалист.