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Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета - РИА Новости, 18.11.2024
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07:40 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/ramasvami-1984319283.html
Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета
Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета - РИА Новости, 18.11.2024
Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета
Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и уволить 1,5 миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:40
2024-11-18T07:40
в мире
вивек рамасвами
дональд трамп
илон маск
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Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и уволить 1,5 миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет Economic Times. "Вивек Рамасвами теперь отвечает за сокращение государственных расходов вместе с Илоном Маском в совершенно новом департаменте, известном как "DOGE-Департамент эффективности правительства". Рамасвами теперь будет иметь полномочия определять приоритеты нового министерства, и оно будет действовать вне правительства, а также давать рекомендации Белому дому по расходам многомиллиардного федерального бюджета", — говорится в статье.Кроме того, в эфире Fox News Рамасвами заявил, что рассчитывает на полное закрытие ряда министерств, сокращения и реструктуризацию раздутых департаментов в составе правительства. Он также установил с Маском сроки своей работы по оптимизации государственных расходов — к 4 июля 2026 года их работа должна быть завершена. И, по словам Рамасвами, многих удивит скорость, с которой они будут справляться с поставленной Трампом задачей.Ранее Трамп заявил, что хочет покончить с Министерством образования и оставить контроль над образованием и школьным обучением за государством. Среди других своих главных целей он намерен развеять собственную теорию о "глубинном государстве", где федеральные служащие тайно преследуют собственные цели, тратя на это государственные деньги.
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РИА Новости
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96
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в мире, вивек рамасвами, дональд трамп, илон маск, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР, Выборы президента США — 2024
Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета

Глава DOGE Рамасвами пообещал закрыть ведомства и сократить тысячи госслужащих

© AP Photo / Charlie NeibergallВивек Рамасвами во время предвыборного митинга
Вивек Рамасвами во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Вивек Рамасвами во время предвыборного митинга. Архивное фото
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Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и уволить 1,5 миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет Economic Times.
"Вивек Рамасвами теперь отвечает за сокращение государственных расходов вместе с Илоном Маском в совершенно новом департаменте, известном как "DOGE-Департамент эффективности правительства". Рамасвами теперь будет иметь полномочия определять приоритеты нового министерства, и оно будет действовать вне правительства, а также давать рекомендации Белому дому по расходам многомиллиардного федерального бюджета", — говорится в статье.
Кроме того, в эфире Fox News Рамасвами заявил, что рассчитывает на полное закрытие ряда министерств, сокращения и реструктуризацию раздутых департаментов в составе правительства. Он также установил с Маском сроки своей работы по оптимизации государственных расходов — к 4 июля 2026 года их работа должна быть завершена. И, по словам Рамасвами, многих удивит скорость, с которой они будут справляться с поставленной Трампом задачей.
Ранее Трамп заявил, что хочет покончить с Министерством образования и оставить контроль над образованием и школьным обучением за государством. Среди других своих главных целей он намерен развеять собственную теорию о "глубинном государстве", где федеральные служащие тайно преследуют собственные цели, тратя на это государственные деньги.
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