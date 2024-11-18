https://ria.ru/20241118/ramasvami-1984319283.html

Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета

Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета - РИА Новости, 18.11.2024

Рамасвами пообещал закрыть ФБР и ряд ведомств США ради сокращения бюджета

Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и уволить 1,5 миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T07:40

2024-11-18T07:40

2024-11-18T07:40

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Вивек Рамасвами намерен закрыть ФБР и уволить 1,5 миллиона сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, пишет Economic Times. "Вивек Рамасвами теперь отвечает за сокращение государственных расходов вместе с Илоном Маском в совершенно новом департаменте, известном как "DOGE-Департамент эффективности правительства". Рамасвами теперь будет иметь полномочия определять приоритеты нового министерства, и оно будет действовать вне правительства, а также давать рекомендации Белому дому по расходам многомиллиардного федерального бюджета", — говорится в статье.Кроме того, в эфире Fox News Рамасвами заявил, что рассчитывает на полное закрытие ряда министерств, сокращения и реструктуризацию раздутых департаментов в составе правительства. Он также установил с Маском сроки своей работы по оптимизации государственных расходов — к 4 июля 2026 года их работа должна быть завершена. И, по словам Рамасвами, многих удивит скорость, с которой они будут справляться с поставленной Трампом задачей.Ранее Трамп заявил, что хочет покончить с Министерством образования и оставить контроль над образованием и школьным обучением за государством. Среди других своих главных целей он намерен развеять собственную теорию о "глубинном государстве", где федеральные служащие тайно преследуют собственные цели, тратя на это государственные деньги.

https://ria.ru/20241115/amerika-1983899179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вивек рамасвами, дональд трамп, илон маск, фбр, выборы президента сша — 2024