https://ria.ru/20241118/rakety-1984451816.html

Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ

Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ - РИА Новости, 18.11.2024

Киев не получал разрешения на удары вглубь России Storm Shadow, пишут СМИ

Украина еще не получала разрешения атаковать российскую территорию британскими ракетами Storm Shadow, пишет издание Sun со ссылкой на многочисленные источники. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T18:54

2024-11-18T18:54

2024-11-18T19:33

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина еще не получала разрешения атаковать российскую территорию британскими ракетами Storm Shadow, пишет издание Sun со ссылкой на многочисленные источники."Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России", — говорится в публикации. По данным издания, США продолжают блокировать применение этого оружия, несмотря на то что сами разрешили использовать системы ATACMS для атак вглубь России.Накануне газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Утверждается, что глава Белого дома пошел на такой шаг после сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". По сведениям газеты Axios, Вашингтон проинформировал Киев о принятом решении примерно три дня назад.В этот же день газета Le Fagaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Позиция РоссииКак заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.

https://ria.ru/20241118/rakety-1984403287.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241118/udary-1984364233.html

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