https://ria.ru/20241118/rakety-1984382881.html

"Туда еще не били". Какие именно западные ракеты будут запускать по России

"Туда еще не били". Какие именно западные ракеты будут запускать по России - РИА Новости, 18.11.2024

"Туда еще не били". Какие именно западные ракеты будут запускать по России

Джо Байден, чей президентский срок истекает в январе, сделал то, чего от него долго добивался Владимир Зеленский: разрешил Украине бить американскими ракетами... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T14:05

2024-11-18T14:05

2024-11-18T14:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Джо Байден, чей президентский срок истекает в январе, сделал то, чего от него долго добивался Владимир Зеленский: разрешил Украине бить американскими ракетами вглубь России. Скорее всего, примеру Вашингтона вскоре последуют Лондон и Париж. Чем и откуда ВСУ смогут наносить такие удары — в материале РИА Новости.Для комбинированного удараПервой об этом сообщила The New York Times. По данным издания, дальнобойные ракеты применят "для поражения российских и северокорейских войск в Курской области". Хотя тому, что в зоне боевых действий находятся подразделения КНДР, никаких доказательств до сих пор нет, американские журналисты утверждают, что главная цель эскалации, инициированной Белым домом, — показать Пхеньяну, что их военнослужащие уязвимы перед западным оружием.Между тем далеко не факт, что Киев удержится от соблазна ударить еще дальше. В одном из секретных пунктов "плана победы", который Зеленский с помпой презентовал в США, был список из десятков целей в разных регионах России: аэродромы, пункты постоянной дислокации войск, склады боеприпасов, логистические узлы. Бить по ним формально никто не позволял. Но вряд ли в Вашингтоне станут очень уж сильно возражать против этого. Пентагону явно интересно проверить на прочность российскую ПВО, прикрывающую крупные тыловые базы.Решение, данное Байденом, касается баллистических оперативно-тактических ракет ATACMS. До недавних пор ВСУ стреляли ими исключительно по Крыму и новым регионам. Большую часть ракет сбивала ПВО, но некоторые прорывались и поражали цели.Кассетная боевая часть ATACMS эффективна при ударах по объектам инфраструктуры, аэродромам, легкой бронетехнике и пехоте на открытой местности. Прилет такой ракеты в большой город — это очень много жертв.Известно, что ВСУ получили от американцев ATACMS в двух вариантах — Block 1 и Block1A дальностью 165 и 300 километров соответственно. Более дальнобойная модификация из центра Харькова достает до Воронежа, а из подконтрольной Киеву части Запорожской области — до Ростова-на-Дону, важного перевалочного пункта для российских войск, действующих на Донецком направлении.Впрочем, вряд ли ВСУ смогут нанести России этими ракетами действительно серьезный ущерб. Для этого Киеву нужен такой запас ATACMS (каждая стоимостью около полутора миллионов долларов), какой американцы предоставить не могут без риска подорвать собственную боеготовность. Но это, безусловно, опасное оружие, которое противник, скорее всего, применит совместно с массированными налетами дронов, чтобы перегрузить ПВО.Низколетящие и малозаметныеСегодня газета Le Figaro сообщила, что Франция и Великобритания уже дали добро на удары ракетами SCALP-EG и Storm Shadow вглубь России. Однако через несколько часов эта новость исчезла с сайта издания. Вероятно, получился фальстарт — журналистам следовало подождать официального заявления властей.ВСУ получили немало крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG. Под них западные специалисты модернизировали украинские фронтовые бомбардировщики Су-24.Главные особенности этих ракет — малозаметность для радаров и низкий профиль полета, что затрудняет их обнаружение дежурными средствами ПВО. Поначалу они серьезно озадачили российских зенитчиков, которые обнаруживали эти цели лишь в самый последний момент. Однако со временем сбивать их научились.Storm Shadow и SCALP-EG практически идентичны. Особенно опасны боеголовки с лидирующим зарядом для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой. Это оружие предназначено для уничтожения защищенных целей — командных пунктов, узлов управления и связи, аэродромов, портов, электростанций, мест структурного обслуживания самолетов, хранилищ боеприпасов, надводных кораблей и подводных лодок в портах, мостов и других стратегических объектов.Дальность Storm Shadow/SCALP-EG — около 560 километров. Бомбардировщик Су-24, выпустив их из воздушного пространства над Киевом, достанет уже до Подмосковья, например, Серпухова или Обнинска. А из-под Харькова долетит и до столицы.Не стоит сбрасывать со счетов и германские крылатые ракеты Taurus дальностью больше 500 километров. Администрация Олафа Шольца пока отказывается передавать их Украине, однако правящая коалиция распалась, и как поведет себя следующее правительство, неизвестно.Ответ МосквыБез разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, удары западным оружием по объектам на территории России невозможны. И полетные задания в эти системы могут вносить только военные Североатлантического альянса."Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне на Украине. И это уже существенным образом меняет саму суть и природу конфликта. А если это так, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", — говорил Путин в октябре.К слову, в самом Вашингтоне далеко не все с восторгом восприняли инициативу Байдена. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила пока еще действующего президента в попытке развязать перед уходом третью мировую войну. А предприниматель и член команды Трампа Илон Маск предупредил: Москва может принять "зеркальные меры".Что это за меры, знают только в российском Генштабе.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984312890.html

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