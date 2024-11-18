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Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 18.11.2024 (обновлено: 10:42 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/rakety-1984323668.html
Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow
Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024
Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в социальной сети X сообщение французской газеты Figaro о том, что Франция и... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T08:46
2024-11-18T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
париж
лондон
вооруженные силы украины
михаил ульянов (дипломат)
джо байден
нато
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в социальной сети X сообщение французской газеты Figaro о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, заявил, что у Парижа и Лондона есть шанс пересмотреть позиции, если их волнует безопасность Европы."У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - написал Ульянов.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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в мире, париж, лондон, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Лондон, Вооруженные силы Украины, Михаил Ульянов (дипломат), Джо Байден, НАТО
Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow

Ульянов: Париж и Лондон ради безопасности могут изменить позицию по ударам по РФ

© Фото : MBDA/Thierry WurtzРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в социальной сети X сообщение французской газеты Figaro о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, заявил, что у Парижа и Лондона есть шанс пересмотреть позиции, если их волнует безопасность Европы.
«
"У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - написал Ульянов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПарижЛондонВооруженные силы УкраиныМихаил Ульянов (дипломат)Джо БайденНАТО
 
 
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