https://ria.ru/20241118/rakety-1984323668.html

Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow

Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow - РИА Новости, 18.11.2024

Ульянов прокомментировал решение Парижа и Лондона по Storm Shadow

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в социальной сети X сообщение французской газеты Figaro о том, что Франция и... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T08:46

2024-11-18T08:46

2024-11-18T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

париж

лондон

вооруженные силы украины

михаил ульянов (дипломат)

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_141:314:2240:1495_1920x0_80_0_0_3ba2c4dfee9f8e36013069bd4567737c.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя в социальной сети X сообщение французской газеты Figaro о том, что Франция и Великобритания разрешили Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами, заявил, что у Парижа и Лондона есть шанс пересмотреть позиции, если их волнует безопасность Европы."У них есть шанс пересмотреть свою позицию, если их действительно волнует европейская безопасность. Больше нет места примитивным политическим играм", - написал Ульянов.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории РФ с использованием своих дальнобойных вооружений, утверждало издание Figaro.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

париж

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, лондон, вооруженные силы украины, михаил ульянов (дипломат), джо байден, нато