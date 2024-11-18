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"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС - РИА Новости, 18.11.2024
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершенствуются с учетом их применения в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:46
2024-11-18T21:46
2024-11-18T21:46
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-95мс
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершенствуются с учетом их применения в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО", - приводит госкорпорация слова Чемезова в Telegram-канале. Он напомнил, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ России, а также решают задачи в рамках спецоперации. Эта машина уже давно стоит на страже рубежей РФ, но ее возможности и актуальность ни у кого не вызывают вопросов, подчеркнул глава "Ростеха". По его словам, благодаря модернизации, проведенной на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты, а также оснащена новейшими системами навигации и связи.
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безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-95мс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-95МС
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
Гендиректор Ростеха: Ту-95МС совершенствуются с учетом применения в СВО