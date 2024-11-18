Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:46 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/raketonostsy-1984476920.html
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС - РИА Новости, 18.11.2024
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершенствуются с учетом их применения в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:46
2024-11-18T21:46
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
сергей чемезов
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-95мс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершенствуются с учетом их применения в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО", - приводит госкорпорация слова Чемезова в Telegram-канале. Он напомнил, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ России, а также решают задачи в рамках спецоперации. Эта машина уже давно стоит на страже рубежей РФ, но ее возможности и актуальность ни у кого не вызывают вопросов, подчеркнул глава "Ростеха". По его словам, благодаря модернизации, проведенной на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты, а также оснащена новейшими системами навигации и связи.
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_d13f395c4d7b16ccc4ed9a428fae3618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-95мс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-95МС
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС

Гендиректор Ростеха: Ту-95МС совершенствуются с учетом применения в СВО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершенствуются с учетом их применения в ходе специальной военной операции, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Совершенствование машины продолжается, исходя из опыта применения в рамках СВО", - приводит госкорпорация слова Чемезова в Telegram-канале.
Он напомнил, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации регулярно выполняют полеты по патрулированию воздушного пространства вдоль границ России, а также решают задачи в рамках спецоперации.
Эта машина уже давно стоит на страже рубежей РФ, но ее возможности и актуальность ни у кого не вызывают вопросов, подчеркнул глава "Ростеха".
По его словам, благодаря модернизации, проведенной на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации, новейшая версия Ту-95МСМ обладает повышенной боевой эффективностью, может применять самое передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты, а также оснащена новейшими системами навигации и связи.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В "Ростехе" рассказали о совершенствовании самолета Су-57
11 ноября, 08:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-95МС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала