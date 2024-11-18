"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" установили на старт на Байконуре

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-29", который доставит на Международную станцию грузы и посылки к новому году для экипажа, установили на старт на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос". "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" — на старте Байконура. Сегодня утро на космодроме началось с вывоза ракеты — после установки её в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пуск ракеты состоится в 15.22 мск 21 ноября. Грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, включая 869 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма сжатого азота. Также корабль везёт на орбиту аппаратуру и материалы для космических экспериментов "СПЛАНХ"; "Лазма"; "Взаимодействие-2"; "Сепарация"; "Вампир"; "Фуллерен"; "БТН-Нейтрон-2"; "3D-печать". Ранее российский космонавт Алексей Овчинин сообщил журналистам, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к новому году.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблём "Прогресс МС-29", который доставит на Международную станцию грузы и посылки к новому году для экипажа, установили на старт на космодроме Байконур, сообщил "Роскосмос".
"Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-29" — на старте Байконура. Сегодня утро на космодроме началось с вывоза ракеты — после установки её в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты состоится в 15.22 мск 21 ноября. Грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, включая 869 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма сжатого азота.
Также корабль везёт на орбиту аппаратуру и материалы для космических экспериментов "СПЛАНХ"; "Лазма"; "Взаимодействие-2"; "Сепарация"; "Вампир"; "Фуллерен"; "БТН-Нейтрон-2"; "3D-печать".
Ранее российский космонавт Алексей Овчинин сообщил журналистам, что "Прогресс МС-29" также привезёт экипажу посылки от родных и близких к новому году.
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