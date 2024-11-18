https://ria.ru/20241118/pvo-1984458469.html

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024

ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:38

2024-11-18T19:38

2024-11-18T19:53

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241117/bars-1984265851.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, александр богомаз