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ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:38
2024-11-18T19:38
2024-11-18T19:53
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Александр Богомаз
ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Богомаз: ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Брянской областью