https://ria.ru/20241118/pvo-1984415024.html

В ДНР рассказали о возможностях российских ПВО

В ДНР рассказали о возможностях российских ПВО - РИА Новости, 18.11.2024

В ДНР рассказали о возможностях российских ПВО

Демократы в США, проиграв выборы, решили напоследок "хлопнуть дверью", поставив весь мир на порог третьей мировой войны, однако российские ПВО уже не первый год РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T16:03

2024-11-18T16:03

2024-11-18T16:03

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Демократы в США, проиграв выборы, решили напоследок "хлопнуть дверью", поставив весь мир на порог третьей мировой войны, однако российские ПВО уже не первый год с успехом уничтожают дальнобойные американские ракеты, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "Что касается дальнобойных американских ракет, наши системы ПВО с успехом их уничтожают уже не первый год", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, налицо безответственная политика ядерной сверхдержавы, претендующей на роль мирового гегемона. "Уходя со своего поста, президент Байден принимает столь недальновидные и безответственные решения. Очевидно, что сколько бы ресурсов не тратили американские налогоплательщики, сколько бы ни выделял Белый Дом денег на военную помощь Украине, все это не привело ровным счетом ни к чему", - подчеркнул Волошин. По мнению законодателя, американская помощь Киеву не дала значимого эффекта. "Более того, демократы, проиграв внутриполитическую борьбу, решили напоследок так хлопнуть дверью, чтобы весь мир вздрогнул и был поставлен на порог третьей мировой войны", - подчеркнул он. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

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россия, сша, украина, александр волошин, джо байден, владимир путин, нато, в мире