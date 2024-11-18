https://ria.ru/20241118/pvo-1984348381.html

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.11.2024

Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T11:00

2024-11-18T11:00

2024-11-18T11:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России."18 ноября т.г. около 9.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241118/vsu-1984331942.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)