https://ria.ru/20241118/pvo-1984348381.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.11.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:00
2024-11-18T11:00
2024-11-18T11:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России."18 ноября т.г. около 9.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241118/vsu-1984331942.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Минобороны: над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника