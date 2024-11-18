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Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/pvo-1984348381.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 18.11.2024
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T11:00
2024-11-18T11:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России."18 ноября т.г. около 9.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

Минобороны: над Курской и Белгородской областями уничтожили два беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщили Минобороны России.
"18 ноября т.г. около 9.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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