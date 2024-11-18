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Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе
Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе - РИА Новости, 18.11.2024
Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе
Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T04:38
2024-11-18T04:38
2024-11-18T04:41
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр в Telegram-канале.
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Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе
Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА в Павлово-Посадском округе