https://ria.ru/20241118/pvo-1984310815.html

Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе

Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе - РИА Новости, 18.11.2024

Силы ПВО сбили дрон в Павлово-Посадском городском округе

Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:38

2024-11-18T04:38

2024-11-18T04:41

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

московская область (подмосковье)

павлово-посадский район

сергей собянин

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Летевший на Москву беспилотник сбит в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее Собянин сообщал, что ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал мэр в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

павлово-посадский район

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безопасность, москва, московская область (подмосковье), павлово-посадский район, сергей собянин