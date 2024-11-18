https://ria.ru/20241118/pvo-1984309004.html

Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе

Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе - РИА Новости, 18.11.2024

Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе

ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T03:58

2024-11-18T03:58

2024-11-18T04:06

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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москва, сергей собянин, безопасность