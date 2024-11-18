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Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе
Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе - РИА Новости, 18.11.2024
Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе
ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T03:58
2024-11-18T03:58
2024-11-18T04:06
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ПВО отразила в Раменском городском округе атаку беспилотника, летевшего на Москву, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
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москва, сергей собянин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Силы ПВО сбили беспилотник в Раменском городском округе
Собянин: силы ПВО отразила атаку БПЛА в Раменском округе, никто не пострадал