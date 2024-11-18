https://ria.ru/20241118/pvo-1984306158.html

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024

Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T02:27

2024-11-18T02:27

2024-11-18T02:39

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Спасибо нашим защитникам", — написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984303893.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)