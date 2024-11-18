https://ria.ru/20241118/pvo-1984306158.html
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T02:27
2024-11-18T02:27
2024-11-18T02:39
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Спасибо нашим защитникам", — написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241118/bogomaz-1984303893.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО сбили 26 БПЛА самолетного типа над Брянской областью