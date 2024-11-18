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ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/pvo--1984472571.html
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
Еще пять беспилотников уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:40
2024-11-18T20:40
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью

Богомаз: ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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