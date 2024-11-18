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ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
Еще пять беспилотников уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:40
2024-11-18T20:40
2024-11-18T20:40
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила пять украинских беспилотников над Брянской областью