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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 18.11.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Над территорией Брянской области обнаружен и уничтожен еще один БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T20:27
2024-11-18T20:27
2024-11-18T20:29
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Над территорией Брянской области обнаружен и уничтожен еще один БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью