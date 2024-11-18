https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984409482.html

Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса

Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса - РИА Новости, 18.11.2024

Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса

Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа. РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T15:28

2024-11-18T15:28

2024-11-18T15:28

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа. Ранее сообщалось о том, что маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, пострадавших не было. По информации городских властей, автобус №17 до выезда на маршрут прошёл предрейсовый осмотр, техосмотр также пройден. Предварительная причина - короткое замыкание, сообщали в пресс-службе мэрии. "Прокуратурой города Якутска организовано проведение проверки по факту возгорания маршрутного автобуса в столице республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240514/orenburg-1945866935.html

якутск

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск