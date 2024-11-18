https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984409482.html
Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса
Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса - РИА Новости, 18.11.2024
Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса
Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа. РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T15:28
2024-11-18T15:28
2024-11-18T15:28
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа. Ранее сообщалось о том, что маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, пострадавших не было. По информации городских властей, автобус №17 до выезда на маршрут прошёл предрейсовый осмотр, техосмотр также пройден. Предварительная причина - короткое замыкание, сообщали в пресс-службе мэрии. "Прокуратурой города Якутска организовано проведение проверки по факту возгорания маршрутного автобуса в столице республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, якутск
Прокуратура в Якутске начала проверку после возгорания автобуса
Прокуратура проверит ситуацию с возгоранием маршрутного автобуса в Якутске
ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверит организацию пассажирских перевозок в Якутске из-за возгорания маршрутного автобуса, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного органа.
Ранее сообщалось о том, что маршрутный автобус загорелся в Якутске во время рейса, пострадавших не было. По информации городских властей, автобус №17 до выезда на маршрут прошёл предрейсовый осмотр, техосмотр также пройден. Предварительная причина - короткое замыкание, сообщали в пресс-службе мэрии.
"Прокуратурой города Якутска организовано проведение проверки по факту возгорания маршрутного автобуса в столице республики. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, организации пассажирских перевозок и другим вопросам", - отметили в пресс-службе.