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В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки - РИА Новости, 18.11.2024
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09:32 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/prokuratura-1984329770.html
В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки
В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки - РИА Новости, 18.11.2024
В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки
Экс-начальник отдела полиции Нижнеингашского района Красноярского края получил 12 лет колонии общего режима за получение взяток на 2 миллиона рублей от "черных... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:32
2024-11-18T09:32
происшествия
нижнеингашский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя – РИА Новости. Экс-начальник отдела полиции Нижнеингашского района Красноярского края получил 12 лет колонии общего режима за получение взяток на 2 миллиона рублей от "черных лесорубов", сообщает прокуратура региона. "Суд признал мужчину виновным в получении взяток и приговорил к 12 годам колонии общего режима с лишением специального звания майора полиции. Также виновный обязан выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей. На протяжении 9 лет он не сможет занимать должности в органах внутренних дел", - говорится в сообщении. По данным ведомства, летом 2020 года осужденный, будучи начальником отделения уголовного розыска в территориальном отделе полиции по Нижнеингашскому району, начал делиться информацией обо всех рейдах против незаконных рубок со своим бывшим сослуживцем, который стал лесозаготовителем. Так за два года фигурант лично или через посредника получил взятки на 2 миллиона рублей. Прокуратура отмечает, что полицейский вину не признал – деньги не брал, служебные данные никому не сообщал, а связывался с лесозаготовителем для покупки запчастей. Однако, по данным ведомства, речь шла не о деталях для машин. "Оперуполномоченный опасался, что их разговоры могут отследить и зафиксировать его преступную деятельность. С этой целью они шифровались и называли денежные средства "запчастями", а 1 миллион рублей - "карданом", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983459611.html
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происшествия, нижнеингашский район, красноярский край
Происшествия, Нижнеингашский район, Красноярский край
В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки

В Красноярском крае экс-полицейского осудили за взятки от черных лесорубов

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя – РИА Новости. Экс-начальник отдела полиции Нижнеингашского района Красноярского края получил 12 лет колонии общего режима за получение взяток на 2 миллиона рублей от "черных лесорубов", сообщает прокуратура региона.
"Суд признал мужчину виновным в получении взяток и приговорил к 12 годам колонии общего режима с лишением специального звания майора полиции. Также виновный обязан выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей. На протяжении 9 лет он не сможет занимать должности в органах внутренних дел", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, летом 2020 года осужденный, будучи начальником отделения уголовного розыска в территориальном отделе полиции по Нижнеингашскому району, начал делиться информацией обо всех рейдах против незаконных рубок со своим бывшим сослуживцем, который стал лесозаготовителем. Так за два года фигурант лично или через посредника получил взятки на 2 миллиона рублей.
Прокуратура отмечает, что полицейский вину не признал – деньги не брал, служебные данные никому не сообщал, а связывался с лесозаготовителем для покупки запчастей. Однако, по данным ведомства, речь шла не о деталях для машин.
"Оперуполномоченный опасался, что их разговоры могут отследить и зафиксировать его преступную деятельность. С этой целью они шифровались и называли денежные средства "запчастями", а 1 миллион рублей - "карданом", - отмечается в релизе.
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