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Жителю Тюмени вынесли приговор за попытку изнасиловать врача центра СПИД - РИА Новости, 18.11.2024
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16:57 18.11.2024 (обновлено: 16:58 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/prigovor--1984429617.html
Жителю Тюмени вынесли приговор за попытку изнасиловать врача центра СПИД
Жителю Тюмени вынесли приговор за попытку изнасиловать врача центра СПИД - РИА Новости, 18.11.2024
Жителю Тюмени вынесли приговор за попытку изнасиловать врача центра СПИД
Суд Тюмени приговорил местного жителя к четырем годам одному месяцу колонии строгого режима за покушение на изнасилование врача центра СПИД и нарушение... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:57
2024-11-18T16:58
происшествия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Суд Тюмени приговорил местного жителя к четырем годам одному месяцу колонии строгого режима за покушение на изнасилование врача центра СПИД и нарушение неприкосновенности жилища, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Судом установлено, что больной ВИЧ пропускал лечение, по заявке о розыске пациента 8 октября 2023 года к нему пришла врач центра СПИД. Через порог квартиры она пригласила мужчину, который был под действием наркотиков, на прием в больницу, а когда пошла к лифту, он преградил ей дорогу. После отказа зайти в квартиру он начал избивать упавшую на пол женщину, пытался изнасиловать ее на лестничной площадке. Отреагировавшему на крики соседу сказал, что это его впавшая в истерику девушка. Свою жертву он отпустил, только когда из лифта вышел другой мужчина. Оказавшись в служебной машине, женщина сообщила о нападении. Полиция быстро приехала, но еще двадцать минут злоумышленник отсиживался у соседки, незаконно ворвавшись в ее квартиру. "Суд по совокупности совершенных преступлений на четыре года и один месяц отправил 45-летнего тюменца в колонию строгого режима... Дважды ранее судимый гражданин (за умышленное убийство и кражу) на этот раз признан виновным в покушении на изнасилование и нарушении неприкосновенности жилища", - указано в сообщении. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
https://ria.ru/20241106/bloger-1982319553.html
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происшествия, тюмень, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Тюменская область
Жителю Тюмени вынесли приговор за попытку изнасиловать врача центра СПИД

Жителя Тюмени осудили на 4 года за попытку изнасиловать врача центра СПИД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Суд Тюмени приговорил местного жителя к четырем годам одному месяцу колонии строгого режима за покушение на изнасилование врача центра СПИД и нарушение неприкосновенности жилища, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Судом установлено, что больной ВИЧ пропускал лечение, по заявке о розыске пациента 8 октября 2023 года к нему пришла врач центра СПИД. Через порог квартиры она пригласила мужчину, который был под действием наркотиков, на прием в больницу, а когда пошла к лифту, он преградил ей дорогу. После отказа зайти в квартиру он начал избивать упавшую на пол женщину, пытался изнасиловать ее на лестничной площадке. Отреагировавшему на крики соседу сказал, что это его впавшая в истерику девушка. Свою жертву он отпустил, только когда из лифта вышел другой мужчина. Оказавшись в служебной машине, женщина сообщила о нападении. Полиция быстро приехала, но еще двадцать минут злоумышленник отсиживался у соседки, незаконно ворвавшись в ее квартиру.
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"Суд по совокупности совершенных преступлений на четыре года и один месяц отправил 45-летнего тюменца в колонию строгого режима... Дважды ранее судимый гражданин (за умышленное убийство и кражу) на этот раз признан виновным в покушении на изнасилование и нарушении неприкосновенности жилища", - указано в сообщении.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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