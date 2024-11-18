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Грузии грозит дестабилизация после выборов, считает Зурабишвили
Грузии грозит дестабилизация после выборов, считает Зурабишвили - РИА Новости, 18.11.2024
Грузии грозит дестабилизация после выборов, считает Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что стране грозит дестабилизация после прошедших парламентских выборов, на которых победила правящая партия... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:35
2024-11-18T19:35
2024-11-18T19:35
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что стране грозит дестабилизация после прошедших парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". "Стране грозит опасность, одна из них - дестабилизация", - заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
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в мире, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили
Грузии грозит дестабилизация после выборов, считает Зурабишвили
Президент Грузии Зурабишвили: стране грозит дестабилизация после выборов
ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что стране грозит дестабилизация после прошедших парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
"Стране грозит опасность, одна из них - дестабилизация", - заявила Зурабишвили на брифинге в понедельник.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако, если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.