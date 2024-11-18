Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом
Мишустин: регионы дополнительно получат 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях
Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.