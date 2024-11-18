https://ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984344720.html

Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом

Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом - РИА Новости, 18.11.2024

Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом

Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T10:41

2024-11-18T10:41

2024-11-18T12:07

общество

россия

михаил мишустин

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.

https://ria.ru/20240930/demografiya-1975492197.html

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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова