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Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом - РИА Новости, 18.11.2024
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10:41 18.11.2024 (обновлено: 12:07 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/pravitelstvo-1984344720.html
Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом
Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом - РИА Новости, 18.11.2024
Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом
Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T10:41
2024-11-18T12:07
общество
россия
михаил мишустин
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
https://ria.ru/20240930/demografiya-1975492197.html
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общество, россия, михаил мишустин, татьяна голикова
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Татьяна Голикова
Регионы дополнительно получат 5,5 миллиарда рублей на борьбу с диабетом

Мишустин: регионы дополнительно получат 5,5 млрд рублей на борьбу с диабетом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 18 ноября 2024
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регионы дополнительно получат около 5,5 миллиарда рублей на реализацию мероприятий федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На выполнение таких задач выделим российским субъектам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть средств предназначена для создания и развития региональных эндокринных центров и медицинских школ для людей с этим серьезным диагнозом, а также, конечно, на их оснащение современным оборудованием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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По его словам, предусмотрены ресурсы и на модернизацию медорганизаций, которые оказывают помощь гражданам в сельской местности и на удаленных территориях
Он также подчеркнул важность своевременной диагностики диабета, особенно у детей. Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать эту работу на личном контроле.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинТатьяна Голикова
 
 
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